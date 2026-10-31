Claudia Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro en Polotitlán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , realizó una visita de trabajo a Polotitlán para inspeccionar los avances del Tren México-Querétaro. Durante el recorrido estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

La revisión se enfocó en evaluar el desarrollo de las obras en campo de este proyecto clave de infraestructura. La iniciativa busca conectar de forma eficiente la Ciudad de México con la zona central del país para mejorar la movilidad de miles de usuarios diarios.

AVANCE DE LA OBRA

El Tren México-Querétaro registra un 32% de avance general en su construcción según el calendario programado. La ejecución de las obras está a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes coordinan las labores operativas en el terreno.

Como parte del proyecto integral, se contempla la fabricación de 47 trenes de pasajeros para cubrir esta ruta y sus conexiones. Las autoridades destacaron que la infraestructura ferroviaria impulsará la economía local y facilitará el transporte seguro entre las entidades del centro de México.