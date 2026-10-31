Claudia Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro en Polotitlán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Claudia Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro en Polotitlán
    Claudia Sheinbaum en las obras del tren México-Querétaro. X

La presidenta recorrió el tramo en Edomex junto a Delfina Gómez y Julio Menchaca para revisar el avance de los trabajos ferroviarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita de trabajo a Polotitlán para inspeccionar los avances del Tren México-Querétaro. Durante el recorrido estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

Claudia Sheinbaum inaugura sede de la Universidad Rosario Castellanos, Hidalgo

La revisión se enfocó en evaluar el desarrollo de las obras en campo de este proyecto clave de infraestructura. La iniciativa busca conectar de forma eficiente la Ciudad de México con la zona central del país para mejorar la movilidad de miles de usuarios diarios.

AVANCE DE LA OBRA

El Tren México-Querétaro registra un 32% de avance general en su construcción según el calendario programado. La ejecución de las obras está a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes coordinan las labores operativas en el terreno.

Como parte del proyecto integral, se contempla la fabricación de 47 trenes de pasajeros para cubrir esta ruta y sus conexiones. Las autoridades destacaron que la infraestructura ferroviaria impulsará la economía local y facilitará el transporte seguro entre las entidades del centro de México.

Lluvias dejan dos muertos en Sonora; rescatan a 41 personas en Baja California Sur

INVERSIÓN PÚBLICA EN TRANSPORTE

Esta supervisión forma parte de un paquete de inversión pública que destina cerca de 700 mil millones de pesos al transporte ferroviario. El plan federal busca reactivar los trenes de pasajeros en distintas regiones del país durante la presente administración.

Los gobiernos estatales de Hidalgo y el Estado de México reafirmaron su compromiso de colaborar con la Federación en el seguimiento de los trabajos. Se prevé que el nuevo tren reduzca considerablemente los tiempos de traslado y beneficie la conectividad regional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Transporte Público
Gobierno

Localizaciones


Hidalgo

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional