Colectivos exigen fechas claras para aprobar iniciativa sobre muerte digna en la CDMX

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    Colectivos exigen fechas claras para aprobar iniciativa sobre muerte digna en la CDMX
    Martínez aseguró que mientras más tiempo pase, seguirá habiendo personas que mueran sin poder tomar una decisión. Cuartoscuro

Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, se mostró a favor de realizar los foros y mesas, pero pidió trabajar a un ritmo correcto

CDMX.- Durante el foro “Derecho a decidir en el final de la vida”, realizado en instalaciones del Congreso local, colectivos pidieron fijar fechas claras para analizar y aprobar la iniciativa sobre muerte digna en la Ciudad de México.

Samara Alejandra Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, se mostró a favor de realizar los foros y mesas de trabajo necesarias para analizar este tema, pero pidió trabajar a un ritmo correcto, pues mientras más tiempo pase, dijo, seguirá habiendo personas que mueran sin poder tomar una decisión.

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“Yo no quiero que México sea un país donde la gente tenga que esconderse para morir, donde una familia tenga que ver sufrir a alguien a quien ama, donde las personas simplemente tengan que no decir la verdad de lo que piensen y sientan por temor a ser juzgados y criticados, pero, sobre todo, que los médicos no puedan cumplir con el deseo de sus pacientes porque pueden ser perseguidos penalmente”, sostuvo.

EXIGEN A DIPUTADOS PRESENTAR INICIATIVA SOBRE LIBERTAD PARA MORIR

Aurélien Guilabert, de Coalición Muerte Digna ¡Ya!, solicitó a las y los legisladores locales comprometerse a presentar la iniciativa sobre libertad para morir, y demandó a la Comisión de Salud fijar un calendario público de mesas técnicas de trabajo con pacientes, personal de salud, academia, organizaciones y Gobierno de la Ciudad “para pronto proponer un dictamen y que se fije una fecha para discutir y votar el dictamen, porque sabemos que muchas iniciativas se presentan, pero nunca llegan a un dictamen y no queremos, por favor, repetir el infierno que estamos viviendo en el ámbito federal”.

Guadalupe Gutiérrez, directora ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno, precisó que el derecho a una vida digna no termina cuando aparece la enfermedad, la dependencia o la cercanía de la muerte, pues es ahí cuando el respeto a la dignidad humana debe hacerse más presente.

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“Las personas mayores no dejan de ser protagonistas de su propia historia por necesitar ayuda; siguen teniendo voz y derechos que debemos reconocer, promover y proteger... La dignidad no se pierde con los años, la autonomía no se anula por la necesidad de cuidados y el derecho al bienestar integral también debe contemplar el derecho a morir con dignidad”, compartió.

12 DERECHOS SE ARTICULAN

Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisó que 12 derechos se articulan y entraman en el tema de la muerte digna, entre ellos, el derecho a la vida digna, integridad, salud, autonomía, capacidad jurídica, privacidad con autonomía, libertad de conciencia y religión, entre otros.

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“Una decisión puede evolucionar conforme cambia la enfermedad, aparecen nuevos síntomas o cambian las prioridades; por tanto, la libertad no se acredita únicamente con la manifestación de una voluntad: se construye mediante condiciones claras, tanto para abordar la decisión como para observarla, garantizarla y protegerla... Los elementos que están inmersos en esta discusión nos obligan a que haya un diálogo plural muy amplio, a garantizar que esta decisión se pueda tomar en las mejores condiciones para cada persona, entendiendo que la dignidad tiene que acompañar todo el proceso, reconociendo a la persona como sujeto de derechos, articulando las condiciones para su decisión y, una vez tomada la decisión, ver que esta sea respetada sin traducirse en abandono o desprotección”, argumentó.

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