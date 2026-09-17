Comando secuestra a empresario joyero en plaza comercial de Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- Un empresario joyero fue privado de su libertad por un grupo armado en una de las plazas comerciales del Desarrollo Urbano, ubicada en la capital sinaloense. Esto pese a la vigilancia que mantienen autoridades federales en esta zona tan concurrida. El hombre ha sido identificado como Luis Mario “N”, de 49 años, un empresario del giro de la joyería, y cuyo paradero se desconoce hasta ahora. Servicios de emergencia fueron alertados de los hechos mediante un reporte en el que se informó que un grupo de personas armadas, sin uniformes, se encontraban en una zona próxima al estacionamiento de la plaza.

Sin embargo, al acudir al sitio, en el cruce de los bulevares Enrique Sánchez Alonso y Diego Valadés, tanto las autoridades de seguridad como del Ejército fueron informadas de la privación de la libertad de un empresario en momentos en que éste se dirigía a su negocio. Los elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y rastreo mediante el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona de Tres Ríos, con la finalidad de hallar evidencias que conduzcan a dar con las unidades utilizadas en el hecho delictivo. DESAPARECE CIUDADANO ESTADOUNIDENSE Un hombre identificado como José Antonio Castro Meza de nacionalidad estadounidense fue reportado como desaparecido en Culiacán. Fue en redes sociales en donde se dio a conocer este hecho ocurrido el pasado 15 de septiembre en la colonia La Campiña. De acuerdo con la información publicada, el vehículo en el que se trasladaba Castro Meza, con placas de circulación VHL 879E de Sinaloa, fue hallado dos días después abandonado en la colonia Lázaro Cárdenas.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas de la presencia de una unidad abandonada cerca del Parque Culiacán 87, una camioneta pequeña color gris, al sur de la capital. Hasta este punto se trasladaron para verificar la información. Hasta el momento se desconoce si existe alguna denuncia formal sobre la desaparición de Castro Meza.