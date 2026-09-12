Hallan cinco cuerpos envueltos en plástico en Culiacán; dos corresponden a mujeres

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México
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    Hallan cinco cuerpos envueltos en plástico en Culiacán; dos corresponden a mujeres
    Una nueva ola de violencia azota a Sinaloa con cinco nuevos asesinatos. Cuartoscuro

Además, vecinos de un edificio tuvieron que ser evacuados por disparos contra su fachada y el incendio de tres vehículos estacionados

CULIACÁN, SIN.- Una nueva ola de violencia azota a Sinaloa con cinco nuevos asesinatos, entre las víctimas se encuentran dos mujeres, asimismo, vecinos de un edificio tuvieron que ser evacuados por disparos contra su fachada y el incendio de tres vehículos estacionados, sin que este último hecho se registraran personas lesionadas.

Los cuerpos policiacos y de auxilio tuvieron que intervenir al ser reportado que un edificio de departamentos de la colonia Seis de Enero, en Culiacán, había sido atacado a balazos y tres vehículos fueron incendiados, por lo que se tuvo que desalojar el inmueble hasta que se controló el fuego.

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El hecho tuvo lugar la madrugada de este sábado por la calle Concepción Ocaraza, por lo que el cuerpo de bomberos tuvo que intervenir para apagar el fuego de las unidades Toyota Hilux, un Jetta y otro Honda y evitar que el incendio se propagara a los departamentos.

VIOLENCIA NO DA TREGUA EN CULIACÁN

Cerca de esta zona, en la colonia colindante de Tierra Blanca, fue encontrado el cuerpo de una persona asesinada con la cabeza cubierta con plástico, las autoridades no lograron identificar a esta víctima.

En calles de la colonia Lázaro Cárdenas fue descubierto el cuerpo de una persona de sexo masculino envuelto en plástico transparente, el cual presentaba impactos de bala. La víctima fue abandonada frente a una vivienda que en el pasado fue vandalizada y fue identificada como José Luis “N”.

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A un costado de la carretera México-Nogales, en la jurisdicción del municipio de Escuinapa, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo femenino, el cual presentaba impactos de bala y no portaba ninguna identificación.

En un predio enmontado, ubicado en el fraccionamiento Pradera Dorada Tres en Mazatlán, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer, los cuales presentaban golpes e impactos de bala.

Las autoridades judiciales que acudieron a dar fe del hecho no encontraron documentos de las víctimas, por lo que sus cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) para poder determinar su identidad.

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