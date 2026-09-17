Acuerdan Sheinbaum y Domínguez reforzar coordinación contra la violencia en Sinaloa

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    Acuerdan Sheinbaum y Domínguez reforzar coordinación contra la violencia en Sinaloa
    La reunión sucedió 23 días después de que Domínguez Nava asumiera la gubernatura. Cortesía

La gobernadora interina de Sinaloa sostuvo un encuentro con la Presidenta en Palacio Nacional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió hoy en Palacio Nacional con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, con quien acordó trabajar conjuntamente contra la violencia de la entidad.

La reunión sucedió 23 días después de que Domínguez Nava asumiera la gubernatura luego que el gobernador Rubén Rocha solicitó una licencia indefinida para separarse de su cargo tras intentar regresar a sus funciones y enfrentar rechazo por parte de Sheinbaum y de la dirigencia Morena.

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”Desde la Mesa de Seguridad, reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa.

“Con la Presidenta @Claudiashein compartimos identidad y proyecto. Un honor sostener este primer encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, escribió la gobernadora, quien compartió una foto en la que aparece abrazada de la Presidenta.

DOMÍNGUEZ SE REÚNE TAMBIÉN CON LA TITULAR DE SEGOB

La mandataria estatal además sostuvo una reunión con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación.

“Para seguir coordinando esfuerzos a favor de Sinaloa, sostuve una reunión de trabajo con la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez - @rosaicela_ .

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“En el centro de nuestro trabajo está la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, mencionó.

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