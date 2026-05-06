Con inversión de 100 mdd, abrirán nueva sucursal de Costco en Escobedo, Nuevo León

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    Con inversión de 100 mdd, abrirán nueva sucursal de Costco en Escobedo, Nuevo León
    Con una inversión de 100 millones de dólares, este próximo 14 de mayo abre la sucursal Escobedo de Costco, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Con inversión de 100 mdd, abrirán nueva sucursal de Costco en Escobedo, Nuevo León
    Con una inversión de 100 millones de dólares, este próximo 14 de mayo abre la sucursal Escobedo de Costco, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    Con una inversión de 100 millones de dólares, este próximo 14 de mayo abre la sucursal Escobedo de Costco, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

La nueva sucursal estará ubicada sobre la avenida Sendero Divisorio en el referido ayuntamiento y abre sus puertas el 14 de mayo

MONTERREY, NL.- Con una inversión de 100 millones de dólares, este próximo 14 de mayo abre la sucursal Escobedo de Costco, en Nuevo León.

El alcalde del ayuntamiento, Andrés Mijes, encabezó el recorrido previo a la inauguración de la tienda que es la más grande de la cadena en América Latina.

https://vanguardia.com.mx/informacion/costco-mexico-revela-la-fecha-exacta-en-mayo-para-la-apertura-de-su-nueva-sucursal-enorme-LC20334429

“Es una tienda de 100 millones de dólares, que tiene una proyección de ventas de 200 millones de dólares anuales, que va a generar mil 500 empleos entre directos e indirectos”, indicó.

Precisó que todos estos empleos serán generados para los escobedenses y los nuevoleoneses en general.

Detalló que el valor de la tienda es de 100 millones de dólares más el costo de la mercancía que representa otros 20 millones de dólares.

El alcalde morenista expuso que Escobedo vive una bonanza en el tema de las inversiones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/costco-cerrara-todas-sus-sucursales-en-mexico-estos-dos-dias-ML18648040

“Estamos por inaugurar el 12 de mayo un hotel en Sendero y Colombia que es el primer hotel que va a tener el municipio que va a generar 500 empleos. Va a tener restaurantes y tiendas en la parte baja”, dijo.

Agregó que también en un par de meses, se estará inaugurando el centro de distribuciones de Mercado Libre que tendrá una extensión de 100 mil metros cuadrados y generará 3 mil empleos, entre directos e indirectos.

Citó que también acaba de iniciar operaciones un centro de Amazon que también generó 500 empleos.

“En menos de dos meses hemos generado 5 mil empleos con una inversión cercana a los 800 millones de dólares”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/tramites-ante-la-cre-mantienen-paralizada-la-gasolinera-de-costco-en-torreon-EA20465155

Sostuvo que la cantidad de inversiones que han llegado al municipio representa la implementación del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El propósito de generar prosperidad para después fortalecer las finanzas públicas y después esa prosperidad compartirla con los ciudadanos que menos tienen con programas sociales con infraestructura social. Con más infraestructura para mejorar la inversión y con seguridad”, puntualizó.

Durante el recorrido también estuvieron como invitados -entre otros-, representantes de las cámaras empresariales y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien tiene interés de abrir un Costco en aquella entidad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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