Conagua reporta 67% de avance en la tecnificación del programa Agua Saludable para la Laguna

Efraín Morales, director de Conagua, y Aarón Mastache, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, explicaron que se están realizando trabajos de entubamiento y nivelación en parcelas agrícolas , con lo que se ha logrado una importante reducción en la pérdida de agua y un ahorro energético en las plantas de bombeo del sistema de riego.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) informó que la tecnificación del programa Agua Saludable para la Laguna ya registra un avance del 67%. Este proyecto, considerado uno de los más importantes del Plan Nacional Hídrico , busca optimizar el uso del recurso en la Comarca Lagunera , una de las zonas agrícolas más productivas del norte del país.

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

Morales destacó que el objetivo del programa es mejorar la distribución del agua en los distritos de riego y garantizar un uso más eficiente en las zonas agrícolas de la región. “Estamos trabajando en la Región Lagunera; llevamos un 67 por ciento de avance. Este trabajo de tecnificación está asociado con el programa ‘Agua Saludable para la Laguna’, y los resultados ya se están aplicando en los municipios participantes”, señaló.

El funcionario agregó que la modernización de la infraestructura hidráulica permitirá recuperar agua anteriormente desperdiciada, canalizándola hacia las actividades productivas y de abastecimiento humano, lo que refuerza la seguridad hídrica de las comunidades laguneras.

PLAN NACIONAL HÍDRICO: OBJETIVOS Y COMPONENTES PRINCIPALES

El director de Conagua también presentó avances del Plan Nacional Hídrico, compuesto por cuatro ejes estratégicos fundamentales:

• Proyecto estratégico de infraestructura

• Saneamiento de ríos

• Ordenamiento de las concesiones

• Uso eficiente del agua en el campo

A través de estos ejes, se busca una gestión sustentable del agua en todo el país, priorizando el acceso equitativo y la modernización de los sistemas agrícolas, industriales y urbanos.

EL PROGRAMA ABARCA 17 DISTRITOS EN SEIS ESTADOS

Por su parte, Aarón Mastache explicó que el Plan Nacional Hídrico tiene un avance general del 40% a nivel nacional y se desarrolla en 17 distritos ubicados en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Estos distritos son clave para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, por lo que la tecnificación de los sistemas de riego representa una inversión estratégica a largo plazo. Mastache puntualizó que el uso de nuevas tecnologías permitirá reducir fugas, mejorar la productividad del campo y optimizar el consumo energético.

BENEFICIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

El programa Agua Saludable para la Laguna no solo busca asegurar el suministro de agua potable para más de un millón de habitantes en Coahuila y Durango, sino también proteger los acuíferos y mejorar la calidad del agua utilizada en la agricultura.

Entre los beneficios concretos que ya se observan destacan:

• Disminución de pérdidas de agua en canales abiertos

• Reducción del gasto energético en bombeo

• Incremento en la eficiencia de riego agrícola

• Menor impacto ambiental por sobreexplotación de mantos acuíferos

Además, la tecnificación del sistema ha permitido que más productores rurales se integren al modelo de agricultura sustentable, reduciendo costos y aumentando el rendimiento de sus cosechas.

DATOS CURIOSOS

• El programa Agua Saludable para la Laguna fue lanzado en 2021 para enfrentar los altos niveles de arsénico detectados en el agua subterránea de la región.

• La Comarca Lagunera abarca más de 50 municipios entre Coahuila y Durango y es una de las principales zonas lecheras del país.

• Se estima que con la tecnificación completa se logrará ahorrar más de 100 millones de metros cúbicos de agua por año.