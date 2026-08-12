Concluye primera prueba del examen de control de la UNAM en León

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    Concluye primera prueba del examen de control de la UNAM en León
    Aspirantes a nuevo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizan el examen de control presencial este miércoles, en León, Guanajuato. LUIS RAMÍREZ | EFE

736 aspirantes fueron convocados para la presentación de la prueba presencial en la sede de Guanajuato

En total 501 estudiantes presentaron este miércoles un examen digital presencial, con supervisión, fedatado por notario público y con medidas de control que hacen imposible el ‘hackeo’.

Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM, informó que 736 aspirantes fueron convocados para la presentación de la prueba presencial en la sede de León, Guanajuato, pero no acudieron 235.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-43-mil-619-aspirantes-ya-tienen-cita-para-el-examen-de-control-presencial-JE22734915

Los alumnos realizaron el examen en tabletas fuera de línea y con la supervisión de 32 académicos de distintos campos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El objetivo de la prueba es garantizar la mayor de las certezas y equidad para todas las personas participantes.

Expresó satisfacción porque desarrollaron un mecanismo que le da esta posibilidad a quienes se han preparado, que han tenido la dedicación y la disciplina para el examen de ingreso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/territorium-life-empresa-que-fallo-en-aplicar-examen-de-la-unam-presume-exito-en-eu-y-presencia-en-15-paises-JH22708313

Expuso el caso de un joven de Morelia, Michoacán, que realizó el examen en 47 minutos, al ser el primero en terminar la prueba.

Destacó que el examen se lleva a cabo con una supervisión, en un espacio controlado “y en la parte tecnológica el examen está fuera de línea, es decir, no está en internet, sino en una red interna que no permite que haya acceso desde el exterior”.

En cuanto a las garantías que tiene, destacó que “al ser un examen que no está en línea es prácticamente imposible de ‘hackear’ porque no está en internet, está en una red totalmente cerrada”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desechan-primer-amparo-contra-suspension-de-examen-de-la-unam-en-ciudad-de-mexico-NG22712483

Explicó los mecanismos en la primera jornada: “Antes de iniciar la carga de los reactivos estuvieron presentes personal de la Auditoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y un notario público, que dio fue de todos y cada uno de los pasos que se siguieron para la carga y el resguardo de los reactivos”.

Narro Lobo señaló que en caso de cada una de las sedes, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México en cada uno de los momentos que haya la manipulación de los servidores hay presente un notario que da fe de todos esto.

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