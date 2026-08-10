Condenan a 19 integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión por participar en ataque armado en Jalisco

CDMX.- Un tribunal de enjuiciamiento condenó con hasta 18 años de prisión a 19 integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fueron detenidos con un arsenal en dicha entidad. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, los halló culpables de los delitos de asociación delictuosa, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los sentenciados a 18 años con un mes y 22 días de prisión de prisión son José Emanuel Fletes Pérez, Alberto Antonio Ramírez García, Luis Eduardo Rodríguez Arana y Arturo Rafael Flores Zaragoza. También Marco Antonio Sandoval Pineda, Juan Carlos López Gutiérrez, Eddy Badillo Rangel, Alberto Rivera Alba, José Roberto Orozco Martínez, José Casimiro López Rosas, Luis Ángel Velázquez Rodríguez y Lamberto Zarco Ramírez. PURGARÁN CONDENA EN PUENTE GRANDE, JALISCO En la misma audiencia de individualización de sanciones, se dictó condena de 16 años con 6 meses de cárcel a Edgar Rafael Flores Cisneros, Francisco Salvador Madrigal Lomelí, Julián Santiago Segura Martínez, Martín de Jesús Carrillo Abarca, Roberto Flores Suárez, Jesús Adrián Gutiérrez Pérez y Blas Bernache Pacheco. “Los sentenciados purgarán su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco”, dijo la FGR.

La dependencia informó que en noviembre de 2022 los ahora sentenciados fueron detenidos, tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en calles de la colonia Mismaloya, en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, a las orillas del Lago de Chapala. A los miembros del CJNG les aseguraron 28 armas de fuego largas de diversos calibres, 2 mil 470 cartuchos, 18 chalecos balísticos, 12 placas balísticas, un accesorio para arma de fuego, 3 camionetas -una con blindaje artesanal-, dos motocicletas y un vehículo.