Aumentan al doble casos de sarampión en México; suman 17 defunciones en 2026

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    Aumentan al doble casos de sarampión en México; suman 17 defunciones en 2026
    De enero a julio se han reportado 17 defunciones en México a causa de esa enfermedad, indica el informe “Alerta Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas”. REFORMA
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La mayoría de los casos se registraron en Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Sonora, Durango, Estado de México, y Zacatecas

México registró 12 mil 255 contagios de sarampión en el primer semestre del año, con lo que superó por más del doble los 6 mil 614 casos registrados durante todo 2025, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De enero a julio se han reportado 17 defunciones en México a causa de esa enfermedad, indica el informe “Alerta Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-confirman-18-casos-mas-de-sarampion-en-coahuila-DB21579956

La mayoría de los casos se registraron en Jalisco, con 6 mil 603 casos; Ciudad de México, mil 11; Chiapas, con 846; Sonora, con 341; Durango, con 573; Estado de México, con 349, y Zacatecas, con 313.

Mientras que seis de los decesos se registraron en Zacatecas; tres, en Jalisco y Ciudad de México, y uno en Michoacán, Guerrero, Durango, Sinaloa y Tlaxcala.

La OPS advierte que 13 de las defunciones no tenían antecedentes de vacunación y 4 ocurrieron con aplicación de una dosis en los 10 días previos a la aparición del sarpullido característico del sarampión.

“El 91.60 por ciento (11.226 casos) no contaba con antecedente de vacunación; el 6.05 por ciento (741) tenía una dosis de SRP y el 2.35 por ciento (288 casos) contaba con 2 o más dosis de SRP documentadas en la cartilla nacional de vacunación”, señala.

Los contagios, alerta, evidencian una aceleración significativa de la transmisión del virus del sarampión en las Américas.

Además de que demuestran la fragilidad del logro de la eliminación del sarampión en Latinoamérica, indica el informe.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registra-mexico-otras-dos-muertes-por-sarampion-van-16-en-2026-GE21342253

“Esta situación está marcada por el mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años de edad y en especial, los menores de un año.

“También hay una importante transmisión en el grupo de adultos jóvenes y en especial en la población indígena”, precisa.

Para hacer frente a la enfermedad, la OPS recomienda a los Estados miembros impulsar acciones para alcanzar un 95 por ciento de cobertura de vacunación contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP).

Además de fortalecer la vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de casos y consolidar la capacidad de respuesta rápida para evitar largas cadenas de transmisión.

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