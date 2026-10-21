Condicionan aumento de 8% en IMSS a salida del líder sindical, Rafael Olivos

El aumento de 8 por ciento al salario global de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un hecho, pero un grupo de empleados inconformes asegura que aún puede negociar su aceptación: a cambio de flexibilizar su demanda de incremento de 10 por ciento, quiere la cabeza del líder sindical, Rafael Olivos. Con el pretexto de rechazar la nueva apuesta que ya oficializó el IMSS, Rafael Soto, enfermero de Cardiología, y Octavio Fernández, anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, organizaron una marcha que partió del nosocomio sólo con el cometido de arrancar el diálogo con el Gobierno federal para exigir la destitución de Olivos.

Organizaron a unos 800 trabajadores que continúan exhibiendo las carencias de personal, el desabasto y la falta de condiciones para incluso lograr la nueva meta que se ha planteado el director del Seguro, Zoé Robledo: sin cierre de agendas por fin de año y 31 mil cirugías extraordinarias en turnos nocturnos y de fin de semana. “Hace falta material, personal, mucho material y material funcional, porque a mí no me sirve que me den unas fuentes si se me va a estar rompiendo a cada ratito. Camillas, médicos anestesiólogos, médicos especialistas. Urólogos, angiólogos, inhaloterapia. Quisiera ver que él (Zoé Robledo) se atendiera en la 47, para ver si realmente lo que nos quiere dar es suficiente para nosotros”, exigió Sandra Méndez, auxiliar de enfermería en el Hospital General de Zona, número 47 “Vicente Guerrero”, en Iztapalapa. Soto recriminó que, en términos reales, la nueva ampliación a su nómina no suma ni 5.5 por ciento en términos reales. Sin embargo, admitió, ahí no radican sus motivaciones, por lo que urgió a la Secretaría de Gobernación a volver a fungir de intermediario para abrir el camino que les lleve a quitar a Olivos de su liderazgo.

Ayer la movilización fue menor a la de hace 8 días. La marcha se apoderó de las avenidas Cuauhtémoc, Chapultepec, Juárez y Reforma en su cruce con Bucareli por alrededor de cuatro horas, pero no consiguieron hablar con nadie del Gobierno federal. “No cerramos las puertas a la negociación, las dejamos abiertas para que, por ejemplo, Gobernación, que es quien tiene la facultad para llevar la política de este País, las abra y nos ayude a negociar la salida decorosa -si así se puede llamar- de Rafael Olivos”, explicó Soto. La marcha se reforzó con trabajadores activos y jubilados que exigían la salida de Olivos que quieren de vuelta el régimen de jubilaciones y pensiones: “¡RJP!” “¡Fuera Afores!” y hubo quien extrañó a su representante: “¡Que traigan a Viny!” “¿Dónde estás doctor Viny?”, decían.

Un contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) engrosó la protesta con representantes de Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, según el líder capitalino, Pedro Hernández, porque apoyan su rechazo a las afores. La multitud cantaba: “¡Sacaremos a ese güey del sindicato!, ¡del Sindicato sacaremos a este güey!”. Para hacerlo, dicen al estilo CNTE, necesitan que se siente a la mesa la Presidenta Claudia Sheinbaum y amagan con una megamarcha nacional, para el 30 de octubre, y una “asamblea constitutiva” el 31 de octubre, que -dicen- no les haría perder sus derechos sindicales.

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