Confía PAN en apertura de Sheinbaum para la reforma electoral

CDMX.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, dijo confiar en la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa matutina señaló que habría apertura para la creación de la reforma electoral.

La titular del Ejecutivo hizo una invitación a los partidos políticos de oposición para que sumen sus ideas a la integración de la iniciativa, ya que se busca la integración de todos los sectores.

El dirigente de los albiazules señaló que es indispensable que la reforma que dicte las reglas del sistema electoral nacional incluya las voz de todos los actores políticos, de los ciudadanos, académicos y especialistas.

Romero Herrera exigió que esta reforma no sea dictada desde una comisión dominada por el Movimiento Regeneración Nacional, partido con mayoría en el Legislativo y que está al poder en el Ejecutivo Federal.

El líder de los panistas advirtió que si la iniciativa es elaborada únicamente por el bloque oficialista representaría un golpe mortal para la democracia mexicana y consolidaría un Estado autoritario.