Confía PAN en apertura de Sheinbaum para la reforma electoral
Jorge Romero considera que es necesaria la participación de todos los partidos
CDMX.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, dijo confiar en la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa matutina señaló que habría apertura para la creación de la reforma electoral.
La titular del Ejecutivo hizo una invitación a los partidos políticos de oposición para que sumen sus ideas a la integración de la iniciativa, ya que se busca la integración de todos los sectores.
El dirigente de los albiazules señaló que es indispensable que la reforma que dicte las reglas del sistema electoral nacional incluya las voz de todos los actores políticos, de los ciudadanos, académicos y especialistas.
Romero Herrera exigió que esta reforma no sea dictada desde una comisión dominada por el Movimiento Regeneración Nacional, partido con mayoría en el Legislativo y que está al poder en el Ejecutivo Federal.
El líder de los panistas advirtió que si la iniciativa es elaborada únicamente por el bloque oficialista representaría un golpe mortal para la democracia mexicana y consolidaría un Estado autoritario.
Expresó que por parte de Acción Nacional se busca impulsar una reforma que contemple una segunda vuelta en la elección presidencial, elecciones primarias, la votación electrónica, la figura de gobiernos de coalición, la nulidad de elección por intromisión del crimen organizado y la eliminación de la sobrerrepresentación.
El dirigente del PAN insiste en que la reforma debe se producto de la decisión de la gente y no de los políticos que estén en el poder, además se debe contar con instituciones fuertes para que haya elecciones limpias que garanticen el pleno ejercicio del voto.
“No podemos permitir que Morena quiera cambiar las reglas del juego electoral para beneficiarse y perpetuarse en el poder. No lo podemos permitir”, sentenció.
Jorge Romero puntualizó que el partido que dirige no respaldará iniciativas que debiliten el sistema de partidos o a las instituciones electorales.
El panista enfatizó que seguirán exigiendo una comisión verdaderamente plural en la que se encuentren representantes de partidos políticos, sociedad civil, especialistas y autoridades electorales.
“México necesita fortalecer su democracia con reglas resultados del consenso, como ha sucedido en ocasiones anteriores, no retroceder con imposiciones autoritarias”, finalizó el dirigente de Acción Nacional.