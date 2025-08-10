¡Registra alarmante incremento! Cifra de desaparecidos en Oaxaca aumentó 81.8%

México
/ 10 agosto 2025
    ¡Registra alarmante incremento! Cifra de desaparecidos en Oaxaca aumentó 81.8%
    En tan solo un año se elevaron los casos de desaparición en la entidad de acuerdo con la Red Lupa del IMDHD | Foto: Cuartoscuro Vanguardia

La mayoría de los casos son hombres, ya que representan el 64.11 por ciento del total

CDMX.- En los últimos tres años, el número de personas desaparecidas en Oaxaca aumentó 81.8 por ciento al pasar de 418 personas desaparecidas en 2022 a 760 en 2025, según la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

La Red Lupa detalla que en 2023 el número de personas desaparecidas registró uno de los picos más altos al incrementar a un total de 620; mientras que en 2024 subió a 730, y hasta mayo de 2025, se encuentran 760 personas desaparecidas.

El mayor porcentaje se encuentra en hombres, un total de 468 que representan el 64.11 por ciento, y 255 mujeres, el 34.93 por ciento.

El 18% son menores de edad. Al 16 de mayo de 2025, 133 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niños, exactamente el 51.13%. Entre enero y mayo de 2025, desaparecieron tres niñas, y en este mismo periodo, se presentaron 27 nuevos casos.

Los casos de desaparición en Oaxaca, explica, tuvieron un primer periodo de aumento entre el 2007 y el 2008, después las cifras volvieron a bajar hasta el 2021, siendo el 2022 el año con la mayor concentración de casos, con 110 personas que continúan desaparecidas.

El 51.05% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 34 años, y hay 34 casos sin edad de referencia. El 20.78% de los casos de mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.

Al 16 de mayo de 2025, la ciudad de Oaxaca de Juárez concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, y para mayo de 2025, continuó como el municipio con más casos, pasando de 170 a 165 casos.

La Red Lupa destacó que Juchitán de Zaragoza entra en el cuarto lugar con 19 casos para el 2025, dejando por fuera al municipio de Loma Bonita de los cinco municipios con mayor número de desaparición de personas: Oaxaca de Juárez, 165; San Juan Bautista Tuxtepec, 44; Santa Cruz Xoxocotlán, 28; Juchitán de Zaragoza, 19; y Santa Lucía del Camino, 17.

