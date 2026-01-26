Congreso aprueba nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido

México
/ 26 enero 2026
    Congreso aprueba nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido
    Alejandro Gertz Manero, tomó protesta como embajador de Reino Unido en la Cámara de Diputados. CUARTOSCURO

Tras siete años en la titularidad de la FGR, Alejandro Gertz Manero sustituirá a Josefa González Blanco

A mano alzada, la comisión permanente del Congreso de México aprobó ratificar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador del país en Reino Unido, luego de la propuesta de Claudia Sheinbaum y su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre pasado.

Ahora, tras siete años en la titularidad de la FGR y dos años antes de que se venciera el cargo, Gertz Manero sustituirá a Josefa González Blanco, en la Embajada de México en Reino Unido, quien además ha sido señalada en 16 denuncias de presunto acoso laboral. Mientras que Ernestina Godoy ocupó la vacante en la fiscalía, quien estará en el cargo durante los próximos nueve años.

TE PUEDE INTERESAR: Ratificación de Gertz Manero avanza; Monreal fija comisión el jueves y voto el lunes

Con los votos de los diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), se ratificó el nombramiento propuesto por la Presidenta de México. En contraste, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se abstuvieron de fijar posicionamientos.

La semana pasada, durante la comparecencia ante la Segunda Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, afirmó que “yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición, como lo estoy haciendo en este momento, cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública”, justificó Gertz Manero.

MOVIMIENTO CIUDADANO CRITICA NOMBRAMIENTO

Durante la sesión, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas dijo -en sentido a su voto- que la bancada emecista busca “poner un alto cuando consideramos algo que no se ajusta a las necesidades del país”.

Señaló que una invitación a una embajada no constituye a una causa grave, “como lo exige la ley”, para dimitir a un cargo.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza dictamen para ratificar a Gertz como embajador de México en Reino Unido

“No queremos normalizar procesos acelerados (...) si permitimos que las designaciones se den en la opacidad y sin el escrutinio que merecen, entonces estamos abriendo la puerta a un precedente peligroso”.

Criticó que Gertz Manero no proviene del Servicio Exterior Mexicano, por lo que la “experiencia no es lo mismo que especialización, una trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático, en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas”, refirió.

PT Y MORENA AFIRMAN QUE CUMPLE CON REQUISITOS

No obstante, la diputada Magdalena Núñez Monreal (PT) defendió la trayectoria del exfiscal General de la República, y dijo que cumplió con todos los requisitos solicitados para ocupar el cargo, por lo que puntualizaron que se encuentra en pleno derecho de sus derechos políticos y destacó la necesidad de fortalecer la presencia de México en un contexto internacional.

“Desde el Partido del Trabajo sostenemos que la política exterior no admite ocurrencias, hoy más que nada, se requieren perfiles que conozcan al Estado, que comprendan las complejidades institucionales y que tengan la capacidad de dialogar con firmeza, sin subordinaciones y sin simulaciones. El ciudadano Alejandro cumple con todos los requisitos constitucionales y legales”, dijo Núñez Monreal.

TE PUEDE INTERESAR: González-Blanco despide embajada y felicita a Gertz Manero por su nuevo encargo

El senador Francisco Chiguil (Morena) apoyó la afirmación de la diputada petista, y destacó la trayectoria de Gertz Manero en la administración pública: “una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial de servicio público del candidato”, expresó. Mientras que por el PVEM, la senadora Juanita guerra también respaldó el nombramiento.

Gertz Manero se convirtió en primer fiscal, tras la reforma del sistema judicial penal, para un periodo de nueve años, de acuerdo con la Ley Orgánica de la institución.

(Con información de El Universal)

