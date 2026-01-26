Congreso aprueba nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido

A mano alzada, la comisión permanente del Congreso de México aprobó ratificar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador del país en Reino Unido, luego de la propuesta de Claudia Sheinbaum y su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre pasado. Ahora, tras siete años en la titularidad de la FGR y dos años antes de que se venciera el cargo, Gertz Manero sustituirá a Josefa González Blanco, en la Embajada de México en Reino Unido, quien además ha sido señalada en 16 denuncias de presunto acoso laboral. Mientras que Ernestina Godoy ocupó la vacante en la fiscalía, quien estará en el cargo durante los próximos nueve años. TE PUEDE INTERESAR: Ratificación de Gertz Manero avanza; Monreal fija comisión el jueves y voto el lunes

Con los votos de los diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), se ratificó el nombramiento propuesto por la Presidenta de México. En contraste, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se abstuvieron de fijar posicionamientos. La semana pasada, durante la comparecencia ante la Segunda Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, afirmó que "yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición, como lo estoy haciendo en este momento, cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública", justificó Gertz Manero. MOVIMIENTO CIUDADANO CRITICA NOMBRAMIENTO Durante la sesión, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas dijo -en sentido a su voto- que la bancada emecista busca "poner un alto cuando consideramos algo que no se ajusta a las necesidades del país". Señaló que una invitación a una embajada no constituye a una causa grave, "como lo exige la ley", para dimitir a un cargo.