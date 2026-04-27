Jesús Sesma, presidente del Congreso de CDMX, se destapa para Jefe de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, se destapó como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones a la Jefatura de Gobierno de 2030. Esta mañana, Sesma, quien también es el Secretario General de su partido en la capital, encabezó la presentación del programa partidista “Guardianes Verdes”. Al evento asistieron dirigentes locales y federales del Verde, como el senador Manuel Velasco, el coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar y la dirigente nacional, Karen Castrejón.

Uno de los invitados al estrado fue Escobar, quien durante su participación destapó a Sesma como el candidato del PVEM para las elecciones locales. ”Es imposible crecer en un estado si no tienes una figura que en lo individual, hombre o mujer, que levante la mano y diga: ‘yo quiero, yo busco, yo aspiro’, y hoy la tenemos en la Ciudad de México, ese tercer momento es el 2030. ¡Chucho Sesma para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México!”, dijo el ex senador. SESMA ACEPTA EL RETO DE ENCABEZAR LA CANDIDATURA El orador principal fue Sesma, quien durante su participación agradeció a Escobar el cobijo a sus aspiraciones y le afirmó que aceptaba el reto de encabezar la candidatura. ”Acepto el reto, acepto el reto para el 2030. Aquí nadie se raja, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y el Partido Verde va a ganar”, expuso en su discurso. El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, aseguró que su partido buscará 7 millones de votos para las elecciones de 2027, de los cuales millón y medio en la Ciudad de México.

”Chucho Sesma ya dijo que va por más de un millón y medio de votos acá en la Ciudad de México. ¿Se puede o no se puede sacar más de un millón y medio de votos acá en la Ciudad de México?”, afirmó. NO SOY OPOSICIÓN A MORENA: SESMA Al bajar del escenario, Sesma afirmó que no se considera Oposición a Morena, pero que es momento de que su partido comience a construir perfiles que puedan ganar elecciones en la Capital. ”Todos los que nos dedicamos a la política, siempre tenemos anhelos para poder contribuir, creo que soy una persona que ha venido construyendo en la Ciudad, la conoce, lamentablemente veo todas las necesidades que todavía no terminan de resolverse”, expresó.

También dijo que aún no está definido si el PVEM irá de la mano de Morena en las elecciones de 2027, pero que ya existen invitaciones al diálogo por parte de la Secretaria General, Citlali Hernández. ”En el 2027, falta que nos sentemos, yo he estado en pláticas con Citlali, una mujer que reconozco y quiero, no he podido verla, en esta semana seguramente la veré. Pero lo más importante es que el Partido Verde siga caminando, no nos podemos esperar a nada”, sostuvo. ¿QUÉ ES “GUARDIANES VERDES”? ”Guardianes Verdes” pretende ser un órgano partidista de vigilancia del actuar de los Gobiernos de las Alcaldías, del Gobierno Central y de las diversas instituciones de la Ciudad. La intención es que las personas informen a los “Guardianes” de las denuncias que hayan impuesto ante las autoridades y, así, el Partido Verde gestione su resolución.

”Las y los ciudadanos merecemos ser escuchados, pero sobre todo, atendidos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que al presentar una denuncia, al levantar la voz por algo que nos afecta, a nuestra comunidad, la respuesta, simplemente no llega?”, dijo Sesma en la presentación del programa. Esta mañana se le tomó protesta a cinco mil personas que fungirán como “Guardianes Verdes”.

Publicidad