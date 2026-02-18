Conversa Sheinbaum sobre IA con directora ejecutiva de S&amp;P

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, en la que dialogaron sobre los desafíos que enfrentan las economías ante el avance de la inteligencia artificial y el entorno financiero internacional.

El encuentro fue informado por la propia mandataria a través de sus redes sociales. En la reunión también participó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, como parte del equipo económico del Gobierno federal.

La reunión ocurre semanas después de que la administración federal destacara una reducción de 20.1 por ciento en la deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2018, resultado —según se explicó en su momento— de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la empresa productiva del Estado.