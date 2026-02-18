Conversa Sheinbaum sobre IA con directora ejecutiva de S&amp;P

Conversa Sheinbaum sobre IA con directora ejecutiva de S&P
La Presidenta se reúne con Martina L. Cheung para hablar sobre los desafíos que enfrenta el mundo económico con los avances tecnológicos
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, en la que dialogaron sobre los desafíos que enfrentan las economías ante el avance de la inteligencia artificial y el entorno financiero internacional.
El encuentro fue informado por la propia mandataria a través de sus redes sociales. En la reunión también participó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, como parte del equipo económico del Gobierno federal.
La reunión ocurre semanas después de que la administración federal destacara una reducción de 20.1 por ciento en la deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2018, resultado —según se explicó en su momento— de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la empresa productiva del Estado.
Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías. pic.twitter.com/LiauVbWuhv— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2026
En aquella conferencia matutina, integrantes del gabinete señalaron que, por primera vez en 11 años, calificadoras internacionales mejoraron la perspectiva crediticia de Pemex. No obstante, en el caso de S&P, la calificación se mantuvo en BBB, de acuerdo con la información presentada entonces.
El acercamiento con la firma calificadora se da en un contexto de alta interlocución económica internacional. Actualmente, una delegación de alrededor de 400 empresas canadienses visita México, encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral e impulsar inversiones.
Este escenario coincide además con la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que coloca a la agenda económica y financiera en un momento estratégico para el país.