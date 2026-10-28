Convocatoria para elegir a la presidenta del INE será solo para mujeres

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    Convocatoria para elegir a la presidenta del INE será solo para mujeres
    CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Senadores del grupo parlamentario PAN colocaron pancartas sobre el caso Taddei INE durante sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

La Jucopo en la Cámara de Diputados alista el acuerdo para sustituir a Guadalupe Taddei al frente del Consejo General del INE.

La Cámara de Diputados prepara una convocatoria solo para mujeres mexicanas que busquen la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) llevará a cabo el proceso tras confirmarse la salida de Guadalupe Taddei.

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Taddei presentó su renuncia formal a la presidencia del Consejo General del INE mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva de San Lázaro. La exconsejera justificó su salida con el fin de proteger la autonomía e institucionalidad del organismo electoral.

Su salida ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza investigaciones sobre el manejo de recursos públicos dentro del instituto. Medios nacionales han dado seguimiento a las investigaciones que analizan posibles irregularidades administrativas durante su administración.

BORRADOR DEL ACUERDO DE A JUCOPO

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados redactó el borrador oficial para lanzar la convocatoria pública. El documento marca que únicamente las mujeres con nacionalidad mexicana podrán inscribirse al proceso de selección.

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Borrador de la convocatoria para presidencia del INE. X

La elegida ocupará la Presidencia del Consejo General del INE para completar el periodo que concluye en 2032. La medida busca garantizar la paridad de género en la máxima posición de decisión del sistema electoral mexicano.

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ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El pleno de la Cámara de Diputados deberá discutir y aprobar el borrador del acuerdo para dar inicio al registro de aspirantes. Una vez aprobado, se abrirá la fase de recepción de documentos para todas las interesadas.

Un Comité Técnico de Evaluación revisará los perfiles, aplicará exámenes de conocimientos y realizará entrevistas a las candidatas. Finalmente, este comité integrará las listas de finalistas que se someterán a votación ante los legisladores.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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¿A cambio de qué renunció Taddei al INE?

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