Convocatoria para elegir a la presidenta del INE será solo para mujeres
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La Jucopo en la Cámara de Diputados alista el acuerdo para sustituir a Guadalupe Taddei al frente del Consejo General del INE.
La Cámara de Diputados prepara una convocatoria solo para mujeres mexicanas que busquen la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) llevará a cabo el proceso tras confirmarse la salida de Guadalupe Taddei.
Taddei presentó su renuncia formal a la presidencia del Consejo General del INE mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva de San Lázaro. La exconsejera justificó su salida con el fin de proteger la autonomía e institucionalidad del organismo electoral.
Su salida ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza investigaciones sobre el manejo de recursos públicos dentro del instituto. Medios nacionales han dado seguimiento a las investigaciones que analizan posibles irregularidades administrativas durante su administración.
BORRADOR DEL ACUERDO DE A JUCOPO
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados redactó el borrador oficial para lanzar la convocatoria pública. El documento marca que únicamente las mujeres con nacionalidad mexicana podrán inscribirse al proceso de selección.
La elegida ocupará la Presidencia del Consejo General del INE para completar el periodo que concluye en 2032. La medida busca garantizar la paridad de género en la máxima posición de decisión del sistema electoral mexicano.
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El pleno de la Cámara de Diputados deberá discutir y aprobar el borrador del acuerdo para dar inicio al registro de aspirantes. Una vez aprobado, se abrirá la fase de recepción de documentos para todas las interesadas.
Un Comité Técnico de Evaluación revisará los perfiles, aplicará exámenes de conocimientos y realizará entrevistas a las candidatas. Finalmente, este comité integrará las listas de finalistas que se someterán a votación ante los legisladores.