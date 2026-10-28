Convocatoria para elegir a la presidenta del INE será solo para mujeres

La Cámara de Diputados prepara una convocatoria solo para mujeres mexicanas que busquen la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) llevará a cabo el proceso tras confirmarse la salida de Guadalupe Taddei.

Taddei presentó su renuncia formal a la presidencia del Consejo General del INE mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva de San Lázaro. La exconsejera justificó su salida con el fin de proteger la autonomía e institucionalidad del organismo electoral.

Su salida ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza investigaciones sobre el manejo de recursos públicos dentro del instituto. Medios nacionales han dado seguimiento a las investigaciones que analizan posibles irregularidades administrativas durante su administración.

BORRADOR DEL ACUERDO DE A JUCOPO

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados redactó el borrador oficial para lanzar la convocatoria pública. El documento marca que únicamente las mujeres con nacionalidad mexicana podrán inscribirse al proceso de selección.