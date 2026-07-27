Revela Lemus posible ubicación de jóvenes desaparecidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Revela Lemus posible ubicación de jóvenes desaparecidos
    El gobernador de Jalisco sostuvo su reunión mensual con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas. Cortesía

Con base en investigaciones de la Fiscalía del Estado se pudo detectar que podrían estar ubicados en estados circunvecinos, dijo

GUADALAJARA, JAL.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo este lunes su reunión mensual con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, encuentro en el que también se inauguró el llamado Centro de Cultura de Paz para atender de manera más cercana a las víctimas.

“Esta es la reunión mensual que tenemos con colectivos, con madres buscadoras, para continuar elaborando una estrategia que nos permita pagar la deuda histórica que se tiene con las familias víctimas de desaparición”, afirmó el mandatario estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-mazatlan-reportan-18-homicidios-a-la-semana-NB22457219

Sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos Dominic, Jeremy, Facundo, David y Brian Eduardo, Lemus explicó que a partir de las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado se pudo detectar que podrían estar ubicados en estados circunvecinos.

“Las sábanas de registro de los teléfonos celulares nos marcan que se podrían encontrar unos en Zacatecas, otros en Michoacán”, agregó el gobernador, quién acotó que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían decidido por sí mismos abandonar sus hogares.

LLAMA A REFORZAR LA SEGURIDAD EN CENTRALES

Insistió en la necesidad de una nueva legislación federal para reforzar la seguridad en centrales camioneras, señaladas como puntos de reclutamiento.

“Llevo prácticamente un año y medio insistiendo en el tema, debemos de lograr ya la nueva legislación para poder hacer más severas las medidas de seguridad en las centrales camioneras de todo el país”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencian-a-29-anos-a-miembro-fundador-de-los-zetas-enrique-ruiz-tlapanco-JB22456708

“Estos jóvenes se trasladan o son convocados por medio de centrales camioneras, y de las centrales camioneras se mueven a Zacatecas o a Michoacán en este caso, pero pues la legislatura federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace caso omiso”.

Lemus reveló que una madre buscadora, del grupo de familiares que realizaba su tercera manifestación por la desaparición de los cinco jóvenes, se acercó con él durante la misa de aniversario de la ordenación del cardenal José Francisco Robles Ortega y fue invitada a la reunión de este lunes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Delincuencia
Desaparecidos

Localizaciones


Jalisco
Michoacán
Zacatecas

Organizaciones


FGE
SCT
Poder Ejecutivo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Doble contaminación

Doble contaminación
El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas
Autoridades federales informaron la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, señalado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos.

Detienen a ‘El Tío’, presunto operador financiero de Los Chapitos; Gabinete reporta seis detenidos
La nueva entrega de Héctor de Mauleón incluye un audio y conversaciones de WhatsApp que mencionan a un presunto exagente del FBI como asesor de Marina del Pilar.

Nuevo audio de Marina del Pilar revela identidad de presunto exagente del FBI que contrató
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Con motivo de las vacaciones, personas aprovechan para desempolvar su pasaporte y visa para salir de viaje; pero cuando no se tiene, el trámite requiere requisitos, entre ellos la CURP Biométrica ha generado dudas.

¿Necesitas la CURP Biométrica para tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana?
El canal oficial de WhatsApp es un espacio donde los seguidores reciben información en tiempo real, participan en votaciones y, por primera vez, pueden influir en algunas decisiones dentro de la competencia.

La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?
Joel Embiid y LeBron James compartirán vestidor en una de las combinaciones más llamativas de la Conferencia Este.

¡Bombazo en la NBA! LeBron James jugará con los 76ers de Filadelfia