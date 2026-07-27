Revela Lemus posible ubicación de jóvenes desaparecidos

GUADALAJARA, JAL.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo este lunes su reunión mensual con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, encuentro en el que también se inauguró el llamado Centro de Cultura de Paz para atender de manera más cercana a las víctimas. “Esta es la reunión mensual que tenemos con colectivos, con madres buscadoras, para continuar elaborando una estrategia que nos permita pagar la deuda histórica que se tiene con las familias víctimas de desaparición”, afirmó el mandatario estatal.

Sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos Dominic, Jeremy, Facundo, David y Brian Eduardo, Lemus explicó que a partir de las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado se pudo detectar que podrían estar ubicados en estados circunvecinos. “Las sábanas de registro de los teléfonos celulares nos marcan que se podrían encontrar unos en Zacatecas, otros en Michoacán”, agregó el gobernador, quién acotó que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían decidido por sí mismos abandonar sus hogares.

LLAMA A REFORZAR LA SEGURIDAD EN CENTRALES Insistió en la necesidad de una nueva legislación federal para reforzar la seguridad en centrales camioneras, señaladas como puntos de reclutamiento. “Llevo prácticamente un año y medio insistiendo en el tema, debemos de lograr ya la nueva legislación para poder hacer más severas las medidas de seguridad en las centrales camioneras de todo el país”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

“Estos jóvenes se trasladan o son convocados por medio de centrales camioneras, y de las centrales camioneras se mueven a Zacatecas o a Michoacán en este caso, pero pues la legislatura federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace caso omiso”. Lemus reveló que una madre buscadora, del grupo de familiares que realizaba su tercera manifestación por la desaparición de los cinco jóvenes, se acercó con él durante la misa de aniversario de la ordenación del cardenal José Francisco Robles Ortega y fue invitada a la reunión de este lunes.