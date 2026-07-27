Propone consejero del INE boleta extra para plurinominales

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México
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    Propone consejero del INE boleta extra para plurinominales
    La medida implicaría un gasto de hasta 250 millones de pesos adicionales para la impresión de papeletas. INE

Actualmente, los nombres de los ‘pluris’ aparecen únicamente como información, junto con el emblema del partido

CDMX.- El consejero del INE Uuc-Kib Espadas propondrá al Consejo General emitir una boleta adicional para la elección de diputados federales de representación proporcional en los comicios de 2027.

Aunque reconoció que la medida implicaría un gasto de hasta 250 millones de pesos adicionales para la impresión de papeletas, sostuvo que el costo es mínimo frente a la posibilidad de que unos 100 millones de electores puedan votar de manera directa por la representación proporcional que desean en la Cámara de Diputados.

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Actualmente, los nombres de los candidatos plurinominales aparecen únicamente como información, junto con el emblema del partido, en el reverso de la boleta utilizada para elegir a los diputados de mayoría relativa. La asignación de las 200 curules de representación proporcional se realiza con base en los votos obtenidos por cada partido en esa elección.

NO SE REQUIERE UNA REFORMA

La propuesta de Espadas consiste en que las listas de candidatos plurinominales y los logotipos de los partidos aparezcan en una boleta independiente para que los ciudadanos emitan un voto específico por esas candidaturas, como ocurre con las boletas para diputados federales utilizadas en casillas especiales. Esa votación serviría para distribuir las diputaciones de representación proporcional.

El consejero afirmó que no sería necesaria una reforma constitucional o legal, ya que, a su juicio, la Constitución permite implementar una boleta adicional y el INE podría inaplicar el artículo 266 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Espadas recordó que el voto diferenciado para diputados ya existió en las elecciones de 1979, 1982 y 1985, pero el modelo fue modificado debido a las prácticas del PRI. Agregó que cuando fue diputado federal por el PRD, en 2001, presentó una propuesta similar al considerar que el esquema actual vulnera el derecho al voto.

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“El modelo de boleta única suprime este derecho de los ciudadanos obligando a que su voto se emita forzosamente por el mismo partido, tanto para Representación Proporcional como para Mayoría Relativa, y me parece que eso es algo que el Instituto Nacional Electoral está en condiciones de evitar.

“La autoridad electoral sí tiene la posibilidad de implementar dos boletas para elección de diputados aun no habiendo esta reforma legal, insisto en virtud de que esto garantizaría plenamente la libertad del voto en la elección de diputados por los dos sistemas previstos constitucionalmente, el de representación proporcional y el de mayoría relativa”, explicó.

SACARÍA DE LA “CLANDESTINIDAD” A CANDIDATOS

El consejero insistió en que una segunda boleta sacaría de la “clandestinidad” la votación para diputados de representación proporcional y propiciaría un voto más reflexivo. Como ejemplo, señaló que un ciudadano podría respaldar a un partido en la elección de mayoría relativa y a otro distinto en la asignación de diputaciones plurinominales.

“De forma tal que el ciudadano reciba las dos boletas y decida: ‘bueno, por mayoría relativa voy a votar por los candidatos fulana y perengana, y por representación proporcional por la lista del partido tal que me ofrece que según el volumen de votos que reciba entrarán a la Cámara de Diputados menganita, perenganito, sotanita y fulanito.

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“Esto obliga a que los candidatos de representación proporcional sean visibles, es decir, que la gente tenga que saber por quién vota”, insistió.

Espadas consideró que el nuevo esquema también obligaría a los partidos a mejorar la integración de sus listas de representación proporcional y dificultaría la llegada de personajes con “imagen pública cuestionable”, quienes, dijo, muchas veces acceden al cargo de manera “clandestina”, al no ser visibles para el electorado.

Añadió que presentará la propuesta a sus compañeros consejeros para que sea discutida cuando el Consejo General apruebe el diseño de la boleta para la elección de diputados federales, previsto para octubre.

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“Si la respuesta fuera favorable, esto pasaría por una valoración jurídica muy profunda y minuciosa sobre la base de la cual el INE actuaría sobre una interpretación de la constitucionalidad que haría inaplicable el artículo 266”, agregó.

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