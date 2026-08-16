Da Edomex a SNTE control de 46 mmdp

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    Da Edomex a SNTE control de 46 mmdp
    El Estado de México ha dejado en manos de la Sección 36 del SNTE la nómina y el control administrativo sobre más de 100 mil maestros del Valle de México y un presupuesto anual de 46 mil mdp. VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

A cambio, el magisterio de la Sección 36 del sindicato peró a favor de los candidatos de Morena en la elección de 2024

El Gobierno del Estado de México ha dejado en manos de la Sección 36 del SNTE la nómina y el control administrativo sobre más de 100 mil maestros del Valle de México y un presupuesto anual de 46 mil millones de pesos.

A cambio, el magisterio de esa sección operó a favor de los candidatos de Morena en la elección de 2024.

El control lo ejerce a través de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), un órgano descentralizado cuyo director general, Magdaleno Reyes Ángeles, fue designado en septiembre de 2023, al inicio de la Administración de la Gobernadora morenista Delfina Gómez, y que tiene entre sus principales mandatos ejecutar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

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De acuerdo con un documento denominado “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul”, la sección sindical diseñó en 2023 una estrategia para operar en favor de los candidatos de Morena a las Presidencias Municipales, al Congreso local y al Legislativo federal.

El documento planteó identificar a docentes y padres de familia que simpatizaran con Morena o con el movimiento magisterial, así como a beneficiarios de programas gubernamentales, para medir y aprovechar electoralmente esa base.

La estrategia contemplaba la participación de jefes de sector, supervisores y directores escolares en la promoción de obras, programas y acciones en las zonas consideradas de mayor rentabilidad electoral.

En ese momento, la Sección 36 era encabezada por Rigoberto Vargas Cervantes, quien dejó la dirigencia en 2024 para convertirse en diputado local de Morena. La conducción sindical pasó entonces a Mónica Granillo Velazco, actualmente líder de la sección y diputada federal con licencia por Morena.

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Reyes Ángeles, director general de los SEIEM, tiene una trayectoria dentro de la Sección 36 y previamente se desempeñó como subdirector de Primarias en la región de Naucalpan.

Según fuentes consultadas, aunque ocupa formalmente la dirección del organismo, Vargas Cervantes conserva influencia en su operación.

El organismo reporta una estructura burocrática de 106 plazas, de las cuales al menos 68 están ocupadas por maestros sindicalizados. De acuerdo con la investigación, varios de ellos ocupan puestos de alta responsabilidad bajo la figura de encargados de despacho, pese a que esa condición debería ser temporal.

El resultado, según las fuentes consultadas, es que la organización sindical no sólo representa laboralmente a los maestros, sino que tendría influencia sobre las decisiones que determinan su ingreso, permanencia, promoción y condiciones de trabajo.

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LA OPERACIÓN ELECTORAL

El Programa Corredor Azul, de la Sección 36 del SNTE, en el Edomex, establecía como objetivo aumentar la presencia del Gobierno estatal, los SEIEM y el sindicato en 16 municipios y diseñar acciones focalizadas en las comunidades con mayor rentabilidad electoral.

También proponía “capitalizar” los listados de promovidos y beneficiarios para identificar simpatizantes y medir los resultados de la operación.

La estrategia fue desarrollada durante la gestión de Rigoberto Vargas Cervantes al frente de la Sección 36. En 2024, el dirigente se incorporó a Morena como candidato de la coalición con PT y PVEM y ganó el Distrito XII de Teoloyucan.

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