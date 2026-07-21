Inicia en CDMX la tercera ronda de negociaciones entre México y EU

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    Inicia en CDMX la tercera ronda de negociaciones entre México y EU
    Se abordarán los temas de acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos. Cuartoscuro

En las dos rondas previas a las rondas de revisión, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa 14 nuevos puntos

CDMX.- Este martes inició en la Ciudad de México (CDMX) la tercera ronda bilateral de negociaciones de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la que los grupos de técnicos mexicanos y estadounidenses comenzaron el diálogo.

Los temas de acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos, son los temas que se abordarán en esta semana, de acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés).

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Hoy el equipo técnico de Estados Unidos llegó al edificio de la Secretaría de Economía (SE) alrededor de las 10:30 de la mañana. A partir de este martes y hasta el jueves, los equipos de técnicos negociadores intercambiarán opiniones sobre los temas señalados.

GREER LLEGA EL MIÉRCOLES A MÉXICO

Aunque, será hasta el miércoles por la tarde que llegará el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien se reunirá con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A fines de la semana pasada la USTR dijo que Greer llegará el miércoles por la tarde y permanecerá en la CDMX hasta el viernes, tiempo en que se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Ebrard Casaubón.

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En las dos rondas previas a las rondas de revisión, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa 14 nuevos puntos que pidió a Ebrard atender como parte del diálogo para evaluar los seis años de vigencia del T-MEC.

TEMAS CON AVANCES

El viernes pasado la USTR dijo que hay temas que son parte del diálogo con México y que ya registran avances, entre ellos están:

La seguridad económica, ya que, en julio pasado, “México publicó una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso y que se alinea más estrechamente con los controles de exportación de México y Estados Unidos”.

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En materia de propiedad intelectual el gobierno mexicano atendió las preocupaciones estadounidenses en torno a la propiedad intelectual en las áreas de farmacéutica, aplicación penal y administrativa, aplicación fronteriza y aplicación contra la piratería en línea.

En el tema de facilitación de aduanas y comercio, la USTR dijo que en mayo pasado México introdujo una actualización de su sistema de ventanilla única y un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas.

TELECOMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

Además de que en los primeros días de julio se puso en marcha el programa de agencia de corredores aduaneros en todos los puertos mexicanos.

En materia de medio ambiente, se tomaron medidas para asegurar que la exportación de aguacate no provenga de tierras deforestadas ilegalmente y, por otra parte, se tomaron medidas para controlar el vertido de aguas residuales industriales hacia el suroeste de Estados Unidos.

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Con respecto a telecomunicaciones, la Representación Comercial estadounidense consideró que el gobierno mexicano hizo cambios para simplificar los requisitos de pruebas para facilitar la exportación de equipos de telecomunicaciones de Estados Unidos a México.

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