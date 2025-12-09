Denuncia anónima ocasiona arresto de distribuidor de pornografía infantil en Oaxaca
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Se destacó que la red de pornografía infantil operaba principalmente desde mensajes de WhatsApp y de Telegram
El 9 de diciembre se reportó el arresto de una persona, vinculada a una red de distribución de pornografía infantil. La detención ocurrió en el estado de Oaxaca.
Según información de la Fiscalía, el distribuidor residía en el municipio de Oaxaca de Juárez; fue identificado como L.A.F.V.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a profesor de primaria acusado de abuso sexual contra menor en Parras
El arresto ocurrió gracias una denuncia anónima en contra del detenido; se redactó que la persona como distribuidor en el territorio de la capital oaxaqueña y del estado.
‘Durante la ejecución del cateo, aseguraron equipos tecnológicos utilizados presuntamente para la operación criminal, entre ellos dos computadoras gamer de escritorio, siete laptops, 11 smartphones y una tableta electrónica’ señaló la Fiscalía.
Tras la detención, se descubrió que la red de distribución, principalmente, operaba desde las plataformas de mensajes ‘WhatsApp’ y ‘Telegram’.
‘Se han recuperado más de 50 mil imágenes, 18 mil archivos de audio y 2 mil 683 videos, todos relacionados con la distribución de contenido sexual infantil’ indicó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
TE PUEDE INTERESAR: Después de tres años, dictan sentencia a pareja por delito de violación y abuso sexual a menor en Saltillo
En el operativo participaron elementos de Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPECS), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal.
DETENCIÓN DE PRESUNTO PEDERASTA EN ESCUELA SECUNDARIA DE OAXACA
El 9 de diciembre también se compartió el arresto de un hombre identificado como J.M.J.S., el cual era maestro de la Escuela Secundaria ubicada en la región del Istmo. Se le arrestó por el presunto delito de pederastia contra dos adolescentes.
‘Derivado de la denuncia presentada, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, inició las investigaciones con perspectiva de infancia, logrando obtener una orden de aprehensión en contra de J.M.J.S.’
‘Una vez localizado, J.M.J.S. fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cuando se encontraba sobre la carretera al Ex ingenio de El Espinal en las inmediaciones del Cuartel de la Policía Estatal de la citada región’. redactó la Fiscalía.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan por abuso y corrupción de menores a instructor de natación, en Nuevo León
Tras su captura fue presentando ante un Juez para determinar su situación jurídica.