Denuncia anónima ocasiona arresto de distribuidor de pornografía infantil en Oaxaca

El 9 de diciembre se reportó el arresto de una persona, vinculada a una red de distribución de pornografía infantil. La detención ocurrió en el estado de Oaxaca.

Según información de la Fiscalía, el distribuidor residía en el municipio de Oaxaca de Juárez; fue identificado como L.A.F.V.

El arresto ocurrió gracias una denuncia anónima en contra del detenido; se redactó que la persona como distribuidor en el territorio de la capital oaxaqueña y del estado.

‘Durante la ejecución del cateo, aseguraron equipos tecnológicos utilizados presuntamente para la operación criminal, entre ellos dos computadoras gamer de escritorio, siete laptops, 11 smartphones y una tableta electrónica’ señaló la Fiscalía.

Tras la detención, se descubrió que la red de distribución, principalmente, operaba desde las plataformas de mensajes ‘WhatsApp’ y ‘Telegram’.

‘Se han recuperado más de 50 mil imágenes, 18 mil archivos de audio y 2 mil 683 videos, todos relacionados con la distribución de contenido sexual infantil’ indicó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.