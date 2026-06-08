Denuncian que sigue la construcción de planta de Gas LP en Tuxpan

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    Denuncian que sigue la construcción de planta de Gas LP en Tuxpan
    Autoridades judiciales habían ordenado detener la construcción como media cautelar. Cuartoscuro
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Aseguran que tanto la CNE como la empresa Gas de Calidad no acataron la medida cautelar para frenar su construcción

VERACRUZ, VER.- Habitantes del puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz, denunciaron que se mantiene la construcción de una planta de almacenamiento de Gas LP a pesar que autoridades judiciales ordenaron detenerla como media cautelar.

Los inconformes exhibieron imágenes y videos para asegurar que la Comisión Nacional de Energía y la empresa Gas de Calidad S.A. de C.V., han descartado la medida cautelar que ordenaban frenar la construcción de dicha planta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deja-la-scjn-firme-el-subsidio-privado-a-aeropuertos-militares-JC21239077

Y es que recordaron que la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró como fundada una demanda presentada por la Asociación Pueblos y Comunidades de Tuxpan, A.C., para frenar la edificaciones.

DENUNCIAN RIESGOS AMBIENTALES

La ONG denunció riesgos ambientales, falta de consulta a las comunidades cercanas y un grave impacto al territorio, por lo que un juez federal y luego un magistrado impusieron medidas cautelares ante los riesgos ambientales, la falta de consulta y el impacto al territorio.

De entrada se acreditó interés legítimo y además la autoridad judicial detectó que la licencia de uso de suelo otorgada a la empresa se emitió para una zona clasificada por el Programa de Desarrollo Urbano de Tuxpan como “Reserva Turística, Aprovechamiento Ecoturístico y Reserva Ecológica Productiva”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-abandera-a-la-seleccion-mexicana-rumbo-al-mundial-memo-ochoa-recibe-bandera-IC21237780

Los inconformes exhibieron que desde el 6 de mayo pasado, el magistrado Luis Alfredo Mora Villagómez, integrante de la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, emitió una medida cautelar y ordenó detener totalmente la construcción de la planta de almacenamiento de Gas LP.

SIGUE LA CONSTRUCCIÓN

Sin embargo, acusaron que tanto la comisión, como la empresa responsable, mantienen la construcción de dicha planta de almacenamiento de Gas LP, la cual contempla la operación de esferas gigantes para almacenamiento de gas, lo que consideran una grave violación a la ley.

Desde 2025, la Asociación Pueblos y Comunidades de Tuxpan, A.C. logró la suspensión de la construcción de la planta, ello gracias a que el Juzgado Octavo de Distrito otorgó el amparo 408/2025.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tormenta-tropical-boris-se-fortalece-frente-a-guerrero-y-se-forma-la-depresion-tropical-tres-e-en-el-pacifico-KC21234583

Las comunidades locales denunciaron que este tipo de megaproyectos energéticos en la región provoca afectaciones a sus derechos colectivos y al ecosistema costero, por lo que el juez los protegió ante los riesgos ambientales, la falta de consulta y el impacto al territorio.

ORDENAN DETENER TRABAJOS

La medida cautelar ordenó detener los trabajos derivados de la licencia de uso de suelo número DGDUOT/1586/2024, la cual fue emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-retencion-de-padres-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-en-tlalpan-planean-iniciar-hoy-protestas-CC21237041

Tras el fallo del Juzgado Octavo de Distrito, la empresa Gas de Calidad S.A. de C.V. promovió un recurso de queja 447/2025 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el cual también les fue desfavorable.

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