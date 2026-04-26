Descarrila tren que transportaba material peligroso en Tlaxcala; cierran la zona por 2 días

CIUDAD DE MÉXICO.-Un tren de la empresa Ferrosur, el cual transportaba material peligroso, se descarriló la madrugada de este domingo cuando cruzaba por Tlaxcala, informaron autoridades locales.

El Gobierno de la morenista Lorena Cuéllar detalló que el descarrilamiento del transporte de carga se registró entre Apizaco y Yauhquemehcan, alrededor de las 2:44 de la madrugada.

“Específicamente en la comunidad de San José Tetel, sin que se registraran fugas ni personas lesionadas, y sin representar peligro para la población”, se detalló oficialmente.