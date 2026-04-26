Descarrila tren que transportaba material peligroso en Tlaxcala; cierran la zona por 2 días

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México
/ 26 abril 2026
    Descarrila tren que transportaba material peligroso en Tlaxcala; cierran la zona por 2 días
    Las autoridades acudieron al punto para asegurar el área y evaluar los riesgos, debido a que el convoy trasladaba carrotanques con aproximadamente 450 mil litros de material, pertenecientes a la empresa FerroSur. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Fernando Carranza García

El Gobierno de Lorena Cuéllar detalló que el descarrilamiento del transporte de carga se registró entre Apizaco y Yauhquemehcan, durante la madrugada de este domingo

CIUDAD DE MÉXICO.-Un tren de la empresa Ferrosur, el cual transportaba material peligroso, se descarriló la madrugada de este domingo cuando cruzaba por Tlaxcala, informaron autoridades locales.

El Gobierno de la morenista Lorena Cuéllar detalló que el descarrilamiento del transporte de carga se registró entre Apizaco y Yauhquemehcan, alrededor de las 2:44 de la madrugada.

“Específicamente en la comunidad de San José Tetel, sin que se registraran fugas ni personas lesionadas, y sin representar peligro para la población”, se detalló oficialmente.

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“Las autoridades acudieron al punto para asegurar el área y evaluar los riesgos, debido a que el convoy trasladaba carrotanques con aproximadamente 450 mil litros de material, pertenecientes a la empresa FerroSur, confirmando que no existen fugas del producto”, se añadió.

Anuncian cierre de la zona durante las próximas 48 horas

Para poder retirar el material sin crear mayor peligro a la población, autoridades locales y federales determinaron el cierre de la zona durante las próximas 48 horas.

Hasta el momento, el transporte accidentado es vigilado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Se informó que se mantiene habilitado el acceso por la zona de la estación eléctrica, en el tramo que conecta hacia San Francisco Atexcatzingo.

Asimismo, para quienes circulan desde Tetla de la Solidaridad, el ingreso por Matlalohcan se reporta sin congestionamiento.

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