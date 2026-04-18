‘Sin autocrítica, derrota segura’: senadora sacude a Morena Tlaxcala y exige unidad inmediata

CDMX.- La senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, llamó a la unidad, a la autocrítica y a construir “con humildad y seriedad” entre militantes y dirigentes de ese partido en Tlaxcala, con el objetivo de consolidar el “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

En entrevista en el Senado, la legisladora informó que la víspera se realizó la Convención Tlaxcala, con la presencia de senadores, diputados federales, legisladoras locales y representaciones ciudadanas provenientes de los 60 municipios de la entidad.

Rivera sostuvo que la autocrítica es un componente necesario para el movimiento y advirtió: “Un movimiento donde no hay espacio para la autocrítica, la derrota está asegurada”. Señaló que escuchar, corregir y mejorar son tareas indispensables para evitar caer en la autocomplacencia, a la que calificó como “el mayor enemigo de la democracia”.

Afirmó que la Convención en Tlaxcala tiene como objetivo construir el segundo piso de la transformación “con humildad, seriedad y, sobre todo, un llamado a la unidad”. Destacó que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar impulsó la apertura de este espacio de diálogo, al convocar a la academia, empresarios, colectivos de mujeres, jóvenes, campesinos, sindicatos y a la diversidad social.

La senadora indicó que el propósito central de la convención es generar un diálogo amplio entre sectores para construir acuerdos que fortalezcan las políticas públicas del segundo piso de la transformación, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Añadió que con este ejercicio se busca contribuir a la reconstrucción económica, la armonía social y la prosperidad compartida en Tlaxcala, según lo expuesto por la legisladora.

Publicidad

Temas

Críticas

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

Morena

