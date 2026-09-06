Descartan riesgo en Nogales tras alerta de Consulado de Estados Unidos

NOGALES, SON.- Luego que el Consulado General de Estados Unidos en Nogales, Sonora, emitiera una alerta de viaje para sus ciudadanos, la Mesa Estatal de Seguridad informó que no ha detectado un riesgo específico para la población. En un comunicado, afirmó que tuvo contacto con personal de la representación consular, que confirmó la emisión de la alerta a través de sus redes sociales y canales institucionales, pero no aportó información sobre un riesgo concreto.

“Las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, si bien hasta el momento tampoco cuentan con información que corrobore una posible amenaza, mantendrán la vigilancia y los operativos preventivos correspondientes”, expuso. Ayer, el Consulado informó que, debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de Estados Unidos en Nogales y los viajes a esa ciudad fronteriza quedaban restringidos a movimientos esenciales únicamente durante las horas de luz del día.

“Las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, si bien hasta el momento tampoco cuentan con información que corrobore una posible amenaza, mantendrán la vigilancia y los operativos preventivos correspondientes”, expuso. Ayer, el Consulado informó que, debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de Estados Unidos en Nogales y los viajes a esa ciudad fronteriza quedaban restringidos a movimientos esenciales únicamente durante las horas de luz del día.

SONORA, EN EL NIVEL TRES POR ALERTAS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO La representación consular recordó que, dentro de las alertas de viaje del Departamento de Estado, Sonora está en el nivel tres, que significa “Reconsiderar el Viaje”. Entre las recomendaciones para quienes viajen a Nogales, pidió ejercer mayor precaución y estar atentos al entorno; buscar refugio en caso de un incidente; notificar a amigos y familiares sobre su seguridad; seguir las instrucciones de las fuerzas del orden mexicanas, así como monitorear los medios locales para mantenerse al tanto de las actualizaciones.

SONORA, EN EL NIVEL TRES POR ALERTAS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO La representación consular recordó que, dentro de las alertas de viaje del Departamento de Estado, Sonora está en el nivel tres, que significa “Reconsiderar el Viaje”. Entre las recomendaciones para quienes viajen a Nogales, pidió ejercer mayor precaución y estar atentos al entorno; buscar refugio en caso de un incidente; notificar a amigos y familiares sobre su seguridad; seguir las instrucciones de las fuerzas del orden mexicanas, así como monitorear los medios locales para mantenerse al tanto de las actualizaciones.

La Mesa Estatal de Seguridad añadió que mantendrá los operativos y estará atenta ante cualquier cambio en la situación. “En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes”, sostuvo.

La Mesa Estatal de Seguridad añadió que mantendrá los operativos y estará atenta ante cualquier cambio en la situación. “En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes”, sostuvo.

CONSULADOS DE EU EN ALERTA POR “AMENAZAS POTENCIALES” El Gobierno de Estados Unidos, a través de sus embajadas y consulados en el mundo, actualiza constantemente las condiciones de seguridad en los distintos destinos para informar a sus ciudadanos y personal sobre las condiciones prevalecientes. El 24 de agosto, el Consulado General en Tijuana emitió una alerta por amenazas potenciales en Mexicali para el día siguiente, que finalmente no se concretaron.

CONSULADOS DE EU EN ALERTA POR “AMENAZAS POTENCIALES” El Gobierno de Estados Unidos, a través de sus embajadas y consulados en el mundo, actualiza constantemente las condiciones de seguridad en los distintos destinos para informar a sus ciudadanos y personal sobre las condiciones prevalecientes. El 24 de agosto, el Consulado General en Tijuana emitió una alerta por amenazas potenciales en Mexicali para el día siguiente, que finalmente no se concretaron.

En esa ocasión, las autoridades mexicanas también informaron que no habían detectado un riesgo concreto para la población.

En esa ocasión, las autoridades mexicanas también informaron que no habían detectado un riesgo concreto para la población.