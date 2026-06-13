Despliega Sedena a 600 elementos adicionales en Durango

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    Despliega Sedena a 600 elementos adicionales en Durango
    El contingente llegó en medio de una escalada de operativos federales y episodios de violencia registrados. Sedena

El objetivo es incrementar la presencia operativa en municipios estratégicos, según fuentes militares

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este sábado 600 elementos adicionales del Ejército en Durango para reforzar las operaciones contra grupos delictivos, en una de las mayores movilizaciones militares recientes en la entidad.

El contingente llegó en medio de una escalada de operativos federales y episodios de violencia registrados en los últimos días en la región, particularmente después de acciones contra estructuras criminales vinculadas al llamado “Triángulo Dorado”, zona serrana que comparten Durango, Sinaloa y Chihuahua.

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De acuerdo con información oficial, el refuerzo está integrado por 300 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta México y otros 300 elementos del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento, quienes se incorporarán de inmediato a las labores que realiza la 10/a Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

DESPLIEGAN A 690 MILITARES

El despliegue ocurre apenas tres días después de que la Defensa enviara a Durango un primer contingente de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos por participar en operaciones de alto impacto contra organizaciones criminales.

Con la nueva movilización, el número de efectivos de refuerzo enviados a la entidad en menos de una semana asciende a 690 militares.

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Según la Defensa, los nuevos efectivos realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres, instalación de puestos de seguridad y acciones disuasivas en áreas consideradas prioritarias.

Además, los 300 integrantes del Regimiento Blindado fortalecerán la vigilancia en carreteras y vías de comunicación, una tarea que actualmente desarrolla la Guardia Nacional en la entidad.

CONTENER A GRUPOS CRIMINALES

Fuentes militares indicaron que el objetivo es incrementar la presencia operativa en municipios estratégicos y contener posibles reacciones de grupos criminales tras las recientes capturas y aseguramientos realizados por fuerzas federales en la región.

En días recientes, Durango ha registrado cateos, detenciones y operaciones contra células ligadas al crimen organizado.

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La llegada de los refuerzos forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y se suma a la presencia permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en el Estado, considerado una zona clave dentro de las rutas de operación de organizaciones criminales que mantienen influencia en la Sierra Madre Occidental.

Con este despliegue, la entidad se convierte nuevamente en uno de los principales puntos de concentración de fuerzas federales en el norte del país, en un intento por recuperar el control de áreas donde la actividad criminal ha generado alertas de seguridad durante las últimas semanas, indicaron fuentes militares.

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