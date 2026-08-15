Hallan dos cuerpos colgados en puente vial de Nayarit; autoridades refuerzan operativos de vigilancia

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México
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    Hallan dos cuerpos colgados en puente vial de Nayarit; autoridades refuerzan operativos de vigilancia
    Al arribar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron la presencia de los dos cadáveres envueltos en sábanas. Cuartoscuro

La localización se registró en el Puente de Los Lobos en el entronque de la carretera federal 15 libre y la autopista Tepic-Mazatlán

CDMX.- Dos cuerpos colgados de un puente vial fueron hallados este sábado en Tepic junto a mantas atribuidas a un cártel, con mensajes dirigidos al gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena) y a la Fiscal estatal Elvia Ludmila Heredia.

La localización se registró en el Puente de Los Lobos en el entronque de la carretera federal 15 libre y la autopista Tepic-Mazatlán.

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El reporte ingresó a la línea de emergencias 911 cerca de las 5:00 horas, lo que provocó el traslado de unidades de la Policía Estatal, Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal hasta el kilómetro 1 de la vía rápida.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron la presencia de los dos cadáveres envueltos en sábanas y colgados de la estructura superior del distribuidor vial con vista a los carriles hacia Mazatlán.

DEJAN MENSAJE DIRIGIDOS AL GOBERNADOR Y A LA FISCAL

En el barandal de la infraestructura las autoridades retiraron dos mantas con mensajes de reproches dirigidos al gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo.

“El pueblo se cansa y nos tienen hartos. Miguel Ángel y Elvia Ludmila. No pueden o no quieren hacer su trabajo”, indicaba uno de los textos colocados en el sitio, firmado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“Ustedes nunca han querido a Nayarit y el pueblo no los queremos en el gobierno. Dejen de robar a la gente, el asunto es con nosotros”, se leía entre acusaciones de alteración de carpetas de investigación.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, las víctimas mortales podrían ser policías presuntamente coludidos con grupos rivales, sin embargo, hasta el momento no existe información oficial del hecho.

IMPLEMENTAN PERÍMETRO DE RESGUARDO

Las fuerzas de seguridad implementaron un perímetro de resguardo con el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la arteria vial desde dos kilómetros antes del punto del hallazgo, situación que interrumpió el tránsito vehicular hacia la zona costera.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se apersonaron en el sitio para recabar las evidencias, mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó las maniobras físicas para bajar los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones.

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Los especialistas forenses practicarán las necropsias correspondientes para determinar la causa del deceso y avanzar en el proceso de identificación oficial de las víctimas, de quienes hasta el momento se desconoce su identidad.

El acontecimiento se registra tras la aparición previa de lonas con textos similares en distintas zonas de Tepic y en la localidad de San Cayetano durante los últimos días.

Las autoridades estatales reforzaron los operativos de vigilancia en los accesos carreteros y diversos sectores de la ciudad mientras continúan las investigaciones para esclarecer el suceso.

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