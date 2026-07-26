Aseguran autoridades tragamonedas ligadas al narco en Michoacán y Sonora

CDMX.- Autoridades de Michoacán y Sonora, en coordinación con elementos federales, aseguraron decenas de máquinas tragamonedas al interior y exterior de comercios, artefactos que se presume están ligados al crimen organizado. Apenas la semana pasada, Grupo “Reforma” informó que en el Estado de México se asegura que estos artefactos son un gancho de los criminales para atrapar a los jóvenes.

Asimismo, que los criminales obligan a instalarlas en tiendas, papelerías, plazas comerciales y en negocios cercanos a escuelas. ASEGURAMIENTO EN MICHOACÁN En el caso de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) explicó que el aseguramiento de 68 tragamonedas se registró en el Municipio de Huandacareo, al norte de la entidad.

“Durante las inspecciones preventivas, agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil realizaron recorridos en 28 inmuebles, en cuyos exteriores fueron localizados estos dispositivos, los cuales fueron asegurados al existir indicios de su presunta relación con actividades ilícitas, así como por su posible contravención a la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, se explicó en un comunicado. ENCUENTRAN CÁMARAS EN NOGALES En Sonora, además de asegurar 26 máquinas tragamonedas, también las autoridades encontraron ocho cámaras, ocho monitores y ocho equipos de cómputo en distintos lugares de Nogales, utilizadas por criminales. Se precisó que el operativo se realizó en colonias como Del Valle, Moderna, Buenos Aires y Fondo Legal, donde fueron halladas algunas de las cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en postes de telefonía y electricidad.

“En intervenciones adicionales efectuadas en las colonias Héroes y El Mirador, los agentes aseguraron otras 10 máquinas tragamonedas, ocho monitores y ocho CPU, equipos presuntamente utilizados para la operación de juegos de azar y casino”, se añadió en un reporte de la Fiscalía estatal.