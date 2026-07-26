Aseguran autoridades tragamonedas ligadas al narco en Michoacán y Sonora

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aseguran autoridades tragamonedas ligadas al narco en Michoacán y Sonora
    En Sonora las autoridades encontraron ocho cámaras, ocho monitores y ocho equipos de cómputo en distintos lugares de Nogales. Cuartoscuro

En el caso de Michoacán, la SSP explicó que el aseguramiento de 68 tragamonedas se registró en el Municipio de Huandacareo

CDMX.- Autoridades de Michoacán y Sonora, en coordinación con elementos federales, aseguraron decenas de máquinas tragamonedas al interior y exterior de comercios, artefactos que se presume están ligados al crimen organizado.

Apenas la semana pasada, Grupo “Reforma” informó que en el Estado de México se asegura que estos artefactos son un gancho de los criminales para atrapar a los jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atribuye-mexico-a-la-unesco-el-retraso-en-evaluacion-de-calakmul-HH22436414

Asimismo, que los criminales obligan a instalarlas en tiendas, papelerías, plazas comerciales y en negocios cercanos a escuelas.

ASEGURAMIENTO EN MICHOACÁN

En el caso de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) explicó que el aseguramiento de 68 tragamonedas se registró en el Municipio de Huandacareo, al norte de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/despliegan-a-la-guardia-nacional-en-19-comunidades-de-la-montana-de-guerrero-JH22436285

“Durante las inspecciones preventivas, agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil realizaron recorridos en 28 inmuebles, en cuyos exteriores fueron localizados estos dispositivos, los cuales fueron asegurados al existir indicios de su presunta relación con actividades ilícitas, así como por su posible contravención a la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, se explicó en un comunicado.

ENCUENTRAN CÁMARAS EN NOGALES

En Sonora, además de asegurar 26 máquinas tragamonedas, también las autoridades encontraron ocho cámaras, ocho monitores y ocho equipos de cómputo en distintos lugares de Nogales, utilizadas por criminales.

Se precisó que el operativo se realizó en colonias como Del Valle, Moderna, Buenos Aires y Fondo Legal, donde fueron halladas algunas de las cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en postes de telefonía y electricidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rina-en-fiesta-familiar-termina-en-tragedia-tres-personas-son-asesinadas-en-chimalhuacan-IH22435490

“En intervenciones adicionales efectuadas en las colonias Héroes y El Mirador, los agentes aseguraron otras 10 máquinas tragamonedas, ocho monitores y ocho CPU, equipos presuntamente utilizados para la operación de juegos de azar y casino”, se añadió en un reporte de la Fiscalía estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Crimen Organizado
Delincuencia

Localizaciones


Edomex
Michoacán
Sonora

Organizaciones


SSP
Guardia Nacional

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En el caso de la Sedena, la CNDH sólo acreditó “conductas individuales” de elementos de esta institución “en modo alguno” derivadas de insuficiencias normativas.

Niega CNDH exoneración del Ejército en recomendación sobre el caso Ayotzinapa
Arquidiócesis de México va en contra de la IA

Arquidiócesis de México va en contra de la IA tras suspensión de exámenes de la UNAM
“Quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra prófugo”, dijo Mamdani en su video.

Netanyahu acusa a Mamdani al solicitar su arresto por acusaciones de crímenes de guerra en Palestina
Cuba arremete en contra de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel compara la política de Estados Unidos con el nazismo, tras casi un año de bloqueos a Cuba

Isaac del Toro celebra en París con el maillot blanco tras completar una actuación memorable en su primer Tour de Francia.

¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio
Programa. Televisa y Endemol Shine apuestan por un elenco diverso para mantener a ‘La Casa de los Famosos México’ entre los programas más vistos del país.

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’
La presidenta Sheinbaum anuncia cierre de proyecto

Sheinbaum cancela el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero
El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas.

Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico