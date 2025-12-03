Detienen a hombre por agredir a machetazos a su esposa, en NL

Monterrey, Nuevo León,- La oportuna intervención de policías de Guadalupe logró que un hombre no acabara con la vida de su esposa a machetazos, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Luis José “N”, de 58 años, quien está acusado de feminicidio en grado de tentativa.

TE PUEDE INTERESAR: Tras tragedia, ahora decomisan 19 kilos de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Los hechos se registraron en el domicilio de la pareja, ubicado sobre la calle Manuel L. Barragán en la colonia Zertuche, en el referido ayuntamiento.

UN REPORTE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE HOMBRE QUE INTENTABA QUITARLE LA VIDA A SU ESPOSA

Un reporte al 911 sobre un caso de violencia familiar ocasionó que los oficiales se movilizaran al lugar de los sucesos en donde encontraron a la víctima, una mujer de 56 años, quien les dijo que se encontraba en la parte trasera de su vivienda cuando su esposo llegó y la atacó con un machete.

Debido a la agresión, sufrió heridas en la cabeza, rostro, nariz y manos, por lo que fue trasladada a las instalaciones del Hospital de Zona número 21 del IMSS para su atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de San Pedro ‘revienta’ fiesta clandestina con 350 menores; organizador ha hecho más

Por su parte, los policías ingresaron a la vivienda y realizaron la detención del sujeto que fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Personal especializado estableció contacto con la víctima para asegurar su resguardo y dar seguimiento al caso conforme los protocolos de atención a mujeres en situación de violencia.