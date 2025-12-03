Detienen a hombre por agredir a machetazos a su esposa, en NL

México
/ 3 diciembre 2025
    Detienen a hombre por agredir a machetazos a su esposa, en NL
    Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Zertuche, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León Foto: cortesía

Una mujer de 56 años fue rescatada por policías de Guadalupe tras ser atacada con un machete por su esposo en la colonia Zertuche

Monterrey, Nuevo León,- La oportuna intervención de policías de Guadalupe logró que un hombre no acabara con la vida de su esposa a machetazos, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Luis José “N”, de 58 años, quien está acusado de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos se registraron en el domicilio de la pareja, ubicado sobre la calle Manuel L. Barragán en la colonia Zertuche, en el referido ayuntamiento.

UN REPORTE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE HOMBRE QUE INTENTABA QUITARLE LA VIDA A SU ESPOSA

Un reporte al 911 sobre un caso de violencia familiar ocasionó que los oficiales se movilizaran al lugar de los sucesos en donde encontraron a la víctima, una mujer de 56 años, quien les dijo que se encontraba en la parte trasera de su vivienda cuando su esposo llegó y la atacó con un machete.

Debido a la agresión, sufrió heridas en la cabeza, rostro, nariz y manos, por lo que fue trasladada a las instalaciones del Hospital de Zona número 21 del IMSS para su atención médica.

Por su parte, los policías ingresaron a la vivienda y realizaron la detención del sujeto que fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Personal especializado estableció contacto con la víctima para asegurar su resguardo y dar seguimiento al caso conforme los protocolos de atención a mujeres en situación de violencia.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

