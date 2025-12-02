$!Policía de San Pedro ‘revienta’ fiesta clandestina con 350 menores; organizador ha hecho más

Un reporte de vecinos ruidosos concluyó en un operativo de la Policía de San Pedro para ‘reventar’ una fiesta clandestina donde convivían al menos 350 menores de edad entre 14 y 17 años con alcohol, drogas y música, así como 11 adultos detenidos entre organizadores, barman y DJ por corrupción de menores y lo que les resulte.

Fue en la colonia San Patricio, en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde cerca de las 23:00 horas del sábado 29 de noviembre, cuando vecinos del sector reportaron ruido excesivo, lo que provocó la movilización de policías al lugar, llamaron en el domicilio y les aseguraron que era una fiesta privada.

Aunque los elementos amonestaron a los supuestos propietarios y les pidieron bajar la música; sin embargo, dos horas después -durante la madrugada del domingo- el C4 de San Pedro recibió el llamado de un padre de familia, quien afirmaba que su hija menor de edad había acudido, se encontraba incomunicada y que se trataba de una fiesta en la que le cobraron 300 pesos.

Pese a que no se retuvo a ningún menor de edad, autoridades pidieron que se comunicaran con sus familias para que fueran por ellos.

En el operativo participaron más de 50 uniformados con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, asegurando dosis de droga, dinero en efectivo, una pistola 9 milímetros, un casco balístico, decenas de botellas de licor y refresco, además de dos autos.

La propiedad donde se realizó la fiesta es una casa abandonada, la cual fue rentada para el evento, mismo que fue organizado a través de grupos de redes sociales y los adolescentes asistentes eran de diferentes municipios del área metropolitana, quienes arribaron en autos de aplicaciones.

ADOLESCENTE ‘EMPRENDEDOR’ DE FIESTA CLANDESTINA

Derivado de las investigaciones, autoridades y medios de comunicación como Reforma informaron que la organización de dicha fiesta fue a manos de un joven de preparatoria conocido por su emprendimiento en armar este tipo de eventos ilegales desde hace meses, donde abunda el consumo de alcohol y drogas en menores de edad.

Las fuentes del medio de comunicación El Norte señalan que se trata de un estudiante de preparatoria, quien inició en el negocio con reuniones en la Colonia San Patricio, aunque con menos asistentes que la ‘reventada’ la madrugada del 30 de noviembre. Aunque su nombre no ha sido revelado por autoridades, puntualizan que se trata de Rodrigo ‘N’, hijo de un empresario industrial.

De acuerdo con las fuentes, el joven tiene un ‘modus operandi’ en buscar una casa en renta, en su mayoría en San Pedro, y pagar el lugar para realizar los eventos.