Detienen a Luis Daniel “N”, jefe antidrogas de la Fiscalía de Tabasco

VILLAHERMOSA, TAB.- En un operativo conjunto entre autoridades de Quintana Roo y corporaciones locales de Tabasco se logró la captura de Luis Daniel “N”, quien se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigación contra el narcomenudeo. De acuerdo con el expediente 254/2026, el exfuncionario enfrenta cargos graves relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y la falsificación de documentos oficiales.

El mando policiaco fue detenido directamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden judicial, tomando por sorpresa al propio personal de la dependencia que se encontraba laborando. A pesar de que el exfuncionario intentó evitar su detención mediante la promoción de un juicio de amparo identificado con el número 359/2026 ante el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún, el recurso legal no impidió que la autoridad ministerial ejecutara el mandato judicial de manera efectiva.

TRASLADAN A LUIS DANIEL “N” A QUINTANA ROO Tras finalizar los protocolos correspondientes a su arresto en territorio tabasqueño, Luis Daniel “N” fue trasladado de inmediato al estado de Quintana Roo, para ser puesto a disposición del juez de control que emitió el requerimiento. En un comunicado, la FGE aclara que Luis Daniel “N” no fungía actualmente, ni ha fungido en el pasado, como asesor del Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, durante toda su trayectoria en el servicio público.

Además de que no fue detenido por autoridades tabasqueñas, derivado de una investigación local. La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control, a petición del Fiscal del Ministerio Público del Estado de Quintana Roo, y enviada a Tabasco mediante los mecanismos de colaboración institucional. Por lo pronto, se espera que, en las próximas horas, inicie el proceso de vinculación a proceso y se defina su situación jurídica.

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