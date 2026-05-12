Detienen a Luis Daniel “N”, jefe antidrogas de la Fiscalía de Tabasco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a Luis Daniel “N”, jefe antidrogas de la Fiscalía de Tabasco
    Dacuerdo con el expediente 254/2026, el exfuncionario enfrenta cargos graves relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y la falsificación de documentos oficiales. Captura de pantalla

Autoridades de Quintana Roo y corporaciones locales de Tabasco lograron su captura en un operativo conjunto

VILLAHERMOSA, TAB.- En un operativo conjunto entre autoridades de Quintana Roo y corporaciones locales de Tabasco se logró la captura de Luis Daniel “N”, quien se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigación contra el narcomenudeo.

De acuerdo con el expediente 254/2026, el exfuncionario enfrenta cargos graves relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y la falsificación de documentos oficiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-morena-por-juicio-politico-contra-maru-campos-por-caso-de-agentes-de-la-cia-DA20644337

El mando policiaco fue detenido directamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden judicial, tomando por sorpresa al propio personal de la dependencia que se encontraba laborando.

A pesar de que el exfuncionario intentó evitar su detención mediante la promoción de un juicio de amparo identificado con el número 359/2026 ante el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún, el recurso legal no impidió que la autoridad ministerial ejecutara el mandato judicial de manera efectiva.

TRASLADAN A LUIS DANIEL “N” A QUINTANA ROO

Tras finalizar los protocolos correspondientes a su arresto en territorio tabasqueño, Luis Daniel “N” fue trasladado de inmediato al estado de Quintana Roo, para ser puesto a disposición del juez de control que emitió el requerimiento.

En un comunicado, la FGE aclara que Luis Daniel “N” no fungía actualmente, ni ha fungido en el pasado, como asesor del Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, durante toda su trayectoria en el servicio público.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-federal-envia-comitiva-a-chilapa-guerrero-tras-denuncias-de-desplazamientos-bloqueos-y-violencia-KA20644358

Además de que no fue detenido por autoridades tabasqueñas, derivado de una investigación local. La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control, a petición del Fiscal del Ministerio Público del Estado de Quintana Roo, y enviada a Tabasco mediante los mecanismos de colaboración institucional.

Por lo pronto, se espera que, en las próximas horas, inicie el proceso de vinculación a proceso y se defina su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Cancún
Quintana Roo
Tabasco

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco por muertes presuntamente relacionadas con sueros vitaminados.

Sonora ofrece 500 mil pesos de recompensa por médico acusado de muertes por sueros vitaminados
Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina.

Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna
La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026.

Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Legado. La franquicia ‘Fast &amp; Furious’ cuenta actualmente con once películas, y está previsto que Fast Forever, la última entrega de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028.

Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

Florentino Pérez confirmó que no dejará la presidencia del Real Madrid y anunció que volverá a presentarse a elecciones con su actual Junta Directiva.

Golpe de autoridad: Florentino Pérez reta a sus críticos y adelanta el futuro del Real Madrid