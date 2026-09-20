Detienen a Mariana ‘N’, tercera implicada en homicidio de estudiante de Academia Militarizada en Morelos

CUERNAVACA, MOR.- La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de una tercera persona presuntamente relacionada con el homicidio de un adolescente ocurrido durante un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, en el municipio de Tlalnepantla, Morelos. Se trata de Mariana “N”, contra quien elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente identificado con las iniciales E.L.T.T.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la orden judicial fue ejecutada en la Ciudad de México, como resultado de un trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación (PDI) capitalinas.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA MILITARIZADA OLLIN CUAUHTÉMOC? Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando el adolescente acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” en la comunidad de Felipe Neri, ubicada en los límites entre Morelos y el Estado de México. Según la investigación de la Fiscalía estatal, el adolescente habría perdido la vida a golpes durante el campamento.

A partir de las indagatorias realizadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, las autoridades obtuvieron información que presuntamente relacionaría a Mariana “N” con los hechos, por lo que solicitaron y posteriormente obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.

YA HAY OTRAS DOS PERSONAS VINCULADAS A PROCESO La Fiscalía de Morelos señaló que, por estos mismos hechos, Angélica “N” y Juan Carlos “N” se encuentran vinculados a proceso y permanecen internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Ambos fueron detenidos el 10 de mayo de 2025 en el Estado de México. Con la detención de Mariana “N”, suman tres personas aprehendidas en relación con la investigación por la muerte del adolescente. MARIANA ‘N’ COMPARECERÁ ANTE UN JUEZ La Fiscalía informó que, en las próximas horas, Mariana “N” será presentada en audiencia inicial ante el juez que la requirió. Durante dicha audiencia se determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

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