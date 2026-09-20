Sheinbaum asegura que mexicanos sostienen economía estadounidense: ‘Somos trabajadores honestos’

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    Sheinbaum asegura que mexicanos sostienen economía estadounidense: ‘Somos trabajadores honestos’
    “No olviden que nos ha costado mucho nuestra independencia, y siempre hay que luchar por la defensa de la soberanía”, declaró la Presidenta. Cuartoscuro

Desde Tijuana la mandataria recalcó que solo el pueblo de México define su destino; ninguna potencia extranjera

TIJUANA, BC..- Desde la frontera de México con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía de nuestro país.

Durante su rendición de cuentas en Tijuana, como parte de su Segundo Informe de Gobierno y en el mes patrio, Sheinbaum Pardo recalcó que solo el pueblo de México define su destino, ninguna potencia extranjera.

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“Los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino, porque somos trabajadores honestos, eso es lo que es el pueblo de México”.

“Y siempre, no olviden, que nos ha costado mucho nuestra independencia, y que siempre hay que luchar por la defensa de la soberanía”, declaró la mandataria.

ACUSÓ SHEINBAUM A “CONSERVADORES” DE ANDAR EN EUROPA

Además, en alusión al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que “los conservadores andan en Europa buscando resolver problemas porque no tienen apoyo del pueblo”.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila agradeció a la mandataria por las acciones en el estado como saneamiento de ríos, una planta salinizadora, el viaducto elevado, hospitales, viviendas, infraestructura y el Plan de Justicia para San Quintín, entre otras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-rebasado-para-controlar-el-uso-de-drones-por-parte-de-los-carteles-de-la-droga-NG23612069

Baja California camina con usted en el Plan Nacional de seguridad, que ha logrado reducir el 51% el promedio diario de homicidios dolosos en el país”, destacó la gobernadora.

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