Matan a Josué Martínez, director de medio digital en Puebla

CDMX.- Josué Martínez Contreras, maestro y director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, Puebla, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco en ese Municipio.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, el comunicador fue atacado poco después de las 8:00 horas, a escasos metros de su domicilio, por sujetos armados que le dispararon de manera directa. Paramédicos confirmaron que murió en el lugar.

Horas después, el gobierno Municipal de San Martín Texmelucan publicó una esquela en sus cuentas oficiales para lamentar el fallecimiento del comunicador.

“El Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del Lic. Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan”, señaló.