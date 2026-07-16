Matan a Josué Martínez, director de medio digital en Puebla

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    Matan a Josué Martínez, director de medio digital en Puebla
    Martínez Contreras fue asesinado esta mañana en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan. Cortesía

El comunicador fue atacado poco después de las 8:00 horas, a escasos metros de su domicilio

CDMX.- Josué Martínez Contreras, maestro y director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, Puebla, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco en ese Municipio.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, el comunicador fue atacado poco después de las 8:00 horas, a escasos metros de su domicilio, por sujetos armados que le dispararon de manera directa. Paramédicos confirmaron que murió en el lugar.

Horas después, el gobierno Municipal de San Martín Texmelucan publicó una esquela en sus cuentas oficiales para lamentar el fallecimiento del comunicador.

“El Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del Lic. Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan”, señaló.

DEMANDAN ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN

El homicidio provocó reacciones de periodistas y usuarios de redes sociales, quienes exigieron el esclarecimiento del crimen y garantías para el ejercicio periodístico en la región.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Puebla no había emitido información oficial sobre el asesinato ni sobre personas detenidas.

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