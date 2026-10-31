Detienen en Hidalgo a Luis Miguel ‘N’, exsecretario de Seguridad de Aquixtla, Puebla

PACHUCA.- La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla, Puebla, Luis Miguel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de tortura y robo agravado en contra de dos personas.

La Procuraduría de esta entidad señaló que, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Puebla, se ejecutó el mandamiento judicial el pasado 29 de octubre en la colonia Centro del municipio de Tulancingo.