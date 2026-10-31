Detienen en Hidalgo a Luis Miguel ‘N’, exsecretario de Seguridad de Aquixtla, Puebla

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    Detienen en Hidalgo a Luis Miguel ‘N’, exsecretario de Seguridad de Aquixtla, Puebla
    Contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de tortura y robo agravado en contra de dos personas. Cortesía

El mandamiento judicial se ejecutó el pasado 29 de octubre en la colonia Centro del municipio de Tulancingo

PACHUCA.- La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla, Puebla, Luis Miguel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de tortura y robo agravado en contra de dos personas.

La Procuraduría de esta entidad señaló que, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Puebla, se ejecutó el mandamiento judicial el pasado 29 de octubre en la colonia Centro del municipio de Tulancingo.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2021, cuando las víctimas viajaban en taxi por la calle Juárez de Aquixtla y varios sujetos les cerraron el paso y las amenazaron con un arma larga.

FUNCIONARIO PARTICIPÓ EN AGRESIÓN

En esta agresión se señala la participación del exfuncionario y otros agentes de seguridad, quienes sometieron a las víctimas y las despojaron de sus pertenencias, además de propinarles golpes.

Tras los hechos, se le fincaron responsabilidades por los delitos de tortura y tratos crueles y degradantes.

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Las investigaciones permitieron ubicar al exfuncionario en Hidalgo, por lo que se solicitó la colaboración para su captura.

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