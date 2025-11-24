Vapeadores: exigen que revisión del T-MEC tumbe prohibición en México

CDMX.- La organización civil México y el Mundo Vapeando aseguró que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad para revertir la prohibición constitucional a los vaporizadores, medida que entró en vigor este año. La agrupación consideró que el gobierno federal deberá homologar su marco regulatorio con el de sus socios comerciales, donde el uso de estos dispositivos está permitido.

Juan José Cirión Lee, presidente de la organización, sostuvo que en Estados Unidos ya existen voces que buscan incluir el tema del vapeo en la agenda de revisión del tratado. Afirmó que la prohibición en México ha impulsado el contrabando, al generar un mercado manejado por el crimen organizado, en contraste con las acciones estadounidenses para combatir a los cárteles.

Cirión calificó como “absurdo” que México mantenga una prohibición constitucional que, desde su perspectiva, incentiva un mercado ilícito fronterizo. Señaló que el vapeo es legal en países vecinos como Estados Unidos, Belice y Guatemala, y que su prohibición unilateral favorece a bandas delictivas que controlan la importación y distribución clandestina de dispositivos.

El activista criticó que México sea el único país del mundo que ha prohibido los vaporizadores desde la Constitución. Recordó que naciones como Francia y el Reino Unido los han incorporado a sus políticas de salud pública como alternativas de reducción de daños para fumadores adultos, bajo evidencia que señala un riesgo 95% menor respecto a los cigarrillos convencionales.

Cirión Lee acusó que en México persiste un enfoque ideológico más que científico en materia de salud y tabaquismo. Afirmó que la prohibición deja sin opciones a fumadores que buscan alternativas menos dañinas y que el gobierno ha “abandonado” a quienes requieren apoyo para dejar de fumar.

En paralelo, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados prevé aprobar este martes un dictamen de reforma a la Ley General de Salud para prohibir la fabricación, importación, exportación y venta de vapeadores. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que la propuesta será discutida en comisiones y votada en el pleno el próximo miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con el dictamen, la reforma busca alinearse con la modificación constitucional aprobada meses atrás y responde a la necesidad de “enfrentar un riesgo sanitario emergente”. El documento advierte que, aunque los vapeadores emiten menos alquitrán que los cigarrillos tradicionales, los aerosoles contienen sustancias químicas y metales pesados como plomo, cadmio y níquel.

Si la reforma avanza, México consolidará una de las políticas más restrictivas del mundo en torno a los dispositivos de vapeo, en medio de un debate polarizado entre organizaciones de salud, activistas y consumidores. Con información de El Universal