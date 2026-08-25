Domínguez considera cambios en Gabinete estatal tras asumir en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Domínguez considera cambios en Gabinete estatal tras asumir en Sinaloa
    De acuerdo con el Gobierno local, la exdiputada convocó a los funcionarios “a trabajar en equipo”. Cuartoscuro

En un comunicado se informó que las y los secretarios le otorgaron su total respaldo a los objetivos del Plan Estatal

CULIACÁN, SIN.- La nueva Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, asumió el control del Gobierno estatal con un encuentro con el Gabinete que le dejó Rubén Rocha.

Al salir del Congreso estatal, medios locales le cuestionaron si realizará “una limpia” en el Gabinete.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/carteles-de-tlahuac-tepito-y-los-rodolfos-estan-detras-de-despojos-de-inmuebles-fiscalia-cdmx-EH23060554

“Haremos una revisión”, respondió, tras señalar que informará pronto de sus cambios y estrategias.

En el mismo salón de Palacio Gobierno donde Rocha se tomó una fotografía el viernes con todo su Gabinete, para mostrar su respaldo y regreso a la Gubernatura, Domínguez hizo lo mismo.

SECRETARIOS DE GOBIERNO LE DAN TOTAL RESPALDO

De acuerdo con el Gobierno local, la exdiputada convocó a los funcionarios “a trabajar en equipo”.

“Para la construcción de un mejor Sinaloa, y brindar resultados en el corto plazo en beneficio de las y los sinaloenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-sin-vida-y-con-huellas-de-violencia-a-tres-jovenes-desaparecidos-en-puebla-FH23060137

“Las y los secretarios le otorgaron su total respaldo a las acciones y objetivos ya establecidos en el Plan Estatal, ahora con la visión de la titular del Ejecutivo, y el compromiso del Gabinete para el cumplimiento de los asuntos de mayor prioridad que demanda la entidad sinaloense”, indicó el Gobierno en un comunicado.

En medio de descalificaciones del PAN y PRI, la diputada federal con licencia, Graciela Domínguez, fue electa como Gobernadora interina de Sinaloa.

El dictamen aprobado por 31 votos a favor y 6 en contra, se aclaró que la morenista estará en el cargo “hasta en tanto, el Doctor Rubén Rocha Moya se incorpore a sus funciones constitucionales y legales”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Exgobernadores
Senadores
Congresos

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

Organizaciones


Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Carrera vs. el destino

Carrera vs. el destino
true

El regreso de López Obrador
Colegio Tonalli, El Uro, Monterrey Nuevo León

Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras aprobar la nueva licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras licencia de Rocha Moya
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas. heladas , granizadas y fuertes vientos a estos estados
La SEP habilitó Educación Superior 2026, una plataforma que concentra más de 37 mil lugares en universidades públicas, con opciones presenciales y en línea para quienes buscan estudiar una licenciatura.

¿No quedaste en la UNAM?... Sheinbaum y la SEP abren plataforma con más de 37 mil lugares para estudiar una licencia
Salud. La estrella del country había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo asistir a la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud

Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años
El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló al cuarto puesto del ranking mundial de la UCI tras conquistar la Vuelta a Alemania 2026, consolidándose entre los mejores corredores del planeta.

El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI