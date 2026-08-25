Domínguez considera cambios en Gabinete estatal tras asumir en Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- La nueva Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, asumió el control del Gobierno estatal con un encuentro con el Gabinete que le dejó Rubén Rocha. Al salir del Congreso estatal, medios locales le cuestionaron si realizará “una limpia” en el Gabinete.

“Haremos una revisión”, respondió, tras señalar que informará pronto de sus cambios y estrategias. En el mismo salón de Palacio Gobierno donde Rocha se tomó una fotografía el viernes con todo su Gabinete, para mostrar su respaldo y regreso a la Gubernatura, Domínguez hizo lo mismo.

SECRETARIOS DE GOBIERNO LE DAN TOTAL RESPALDO De acuerdo con el Gobierno local, la exdiputada convocó a los funcionarios “a trabajar en equipo”. “Para la construcción de un mejor Sinaloa, y brindar resultados en el corto plazo en beneficio de las y los sinaloenses.

“Las y los secretarios le otorgaron su total respaldo a las acciones y objetivos ya establecidos en el Plan Estatal, ahora con la visión de la titular del Ejecutivo, y el compromiso del Gabinete para el cumplimiento de los asuntos de mayor prioridad que demanda la entidad sinaloense”, indicó el Gobierno en un comunicado. En medio de descalificaciones del PAN y PRI, la diputada federal con licencia, Graciela Domínguez, fue electa como Gobernadora interina de Sinaloa. El dictamen aprobado por 31 votos a favor y 6 en contra, se aclaró que la morenista estará en el cargo “hasta en tanto, el Doctor Rubén Rocha Moya se incorpore a sus funciones constitucionales y legales”.