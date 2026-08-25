Sinaloa requiere la fuerza del Estado mexicano y el apoyo de Sheinbaum: Graciela Domínguez

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sinaloa requiere la fuerza del Estado mexicano y el apoyo de Sheinbaum: Graciela Domínguez
    Domínguez sostuvo que la prioridad de su Gobierno será la paz. Cuartoscuro

La Gobernadora interina dijo que es fundamental el acompañamiento del Gobierno de México y de la Presidenta

CULIACÁN, SIN.- Tras protestar como Gobernadora interina, Graciela Domínguez dijo que Sinaloa requiere de la fuerza del Estado y que la prioridad es la paz.

“Hoy, Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado Mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”, dijo Domínguez luego de ser confirmada como Mandataria interina por el Congreso del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-juez-ordena-que-vuelva-a-eu-un-hombre-deportado-en-riesgo-de-tortura-en-mexico-BE23052102

Afirmó que es fundamental el acompañamiento del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo dejo claro, es fundamental en este propósito, el acompañamiento del Gobierno de México. Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco su liderazgo particularmente en este momento tan importante para nuestro país. Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa”, aseguró.

UN GOBIERNO DONDE LA PRIORIDAD SERÁ LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD

Domínguez sostuvo que la prioridad de su Gobierno será la paz.

“Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas, en los caminos y en los hogares. Una paz que nos permita vivir sin miedo, que permita a las familias recuperar su vida cotidiana y a quienes trabajan, producen, emprenden, cultivan la tierra o viven del mar, hacerlo con seguridad. La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia”, agregó.

Frente a la exigencia de empresarios de tener un Gobernador o Gobernadora que no sea del grupo de Rocha y con quien puedan, juntos, reconstruir la entidad, les prometió diálogo.

“Quiero dirigirme a quienes hoy sienten preocupación, cansancio o desconfianza. La confianza no se decreta ni se exige, se construye y este Gobierno tendrá que ganársela todos los días con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exsecretaria-de-carlos-manzo-acusa-que-grecia-quiroz-recomendo-a-samuel-n-senalado-por-filtrar-datos-al-cjng-FE23052421

“Queremos dialogar con los trabajadores y empresarios, con agricultores, ganaderos, y pescadores, con universidades, jóvenes, con mujeres, comunidades y pueblos indígenas, con organizaciones sociales y con las familias de cada región del estado”.

“No llegamos a borrar lo que funciona, los programas, las obras y las políticas que benefician a la población tendrán su continuidad”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Exgobernadores
Inseguridad
Narcoviolencia

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya
Claudia Sheinbaum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Carrera vs. el destino

Carrera vs. el destino
true

El regreso de López Obrador
Colegio Tonalli, El Uro, Monterrey Nuevo León

Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras aprobar la nueva licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras licencia de Rocha Moya
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas. heladas , granizadas y fuertes vientos a estos estados
La SEP habilitó Educación Superior 2026, una plataforma que concentra más de 37 mil lugares en universidades públicas, con opciones presenciales y en línea para quienes buscan estudiar una licenciatura.

¿No quedaste en la UNAM?... Sheinbaum y la SEP abren plataforma con más de 37 mil lugares para estudiar una licencia
Salud. La estrella del country había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo asistir a la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud

Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años
El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló al cuarto puesto del ranking mundial de la UCI tras conquistar la Vuelta a Alemania 2026, consolidándose entre los mejores corredores del planeta.

El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI