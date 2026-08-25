Sinaloa requiere la fuerza del Estado mexicano y el apoyo de Sheinbaum: Graciela Domínguez

CULIACÁN, SIN.- Tras protestar como Gobernadora interina, Graciela Domínguez dijo que Sinaloa requiere de la fuerza del Estado y que la prioridad es la paz. “Hoy, Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado Mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”, dijo Domínguez luego de ser confirmada como Mandataria interina por el Congreso del estado.

Afirmó que es fundamental el acompañamiento del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Lo dejo claro, es fundamental en este propósito, el acompañamiento del Gobierno de México. Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco su liderazgo particularmente en este momento tan importante para nuestro país. Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa”, aseguró.

UN GOBIERNO DONDE LA PRIORIDAD SERÁ LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD Domínguez sostuvo que la prioridad de su Gobierno será la paz. “Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas, en los caminos y en los hogares. Una paz que nos permita vivir sin miedo, que permita a las familias recuperar su vida cotidiana y a quienes trabajan, producen, emprenden, cultivan la tierra o viven del mar, hacerlo con seguridad. La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia”, agregó.

Frente a la exigencia de empresarios de tener un Gobernador o Gobernadora que no sea del grupo de Rocha y con quien puedan, juntos, reconstruir la entidad, les prometió diálogo. “Quiero dirigirme a quienes hoy sienten preocupación, cansancio o desconfianza. La confianza no se decreta ni se exige, se construye y este Gobierno tendrá que ganársela todos los días con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia”, expresó.

“Queremos dialogar con los trabajadores y empresarios, con agricultores, ganaderos, y pescadores, con universidades, jóvenes, con mujeres, comunidades y pueblos indígenas, con organizaciones sociales y con las familias de cada región del estado”.

“No llegamos a borrar lo que funciona, los programas, las obras y las políticas que benefician a la población tendrán su continuidad”.