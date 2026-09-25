Dos dependencias del Gobierno de Rocío Nahle reportan subejercicio de 5 mil mdp durante 2025

VERACRUZ, VER .- Al menos dos dependencias del gobierno de Rocío Nahle García (Morena) tuvieron un subejercicio de más de cinco mil millones de pesos durante el año 2025, el primero de la administración de la morenista. De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2025 presentados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no ejerció mil 733 millones de pesos y los Servicios de Salud de Veracruz tampoco usaron tres mil 512 millones durante el ejercicio fiscal del 2025.

El informe de los subejercicios formó parte del Estado analítico de ingresos y estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 presentado por el Orfis ante el Congreso del Estado.

NO DETECTAN IRREGULARIDADES GRAVES NI PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL AL ERARIO A pesar del subejercicio, el organismo auditor determinó que no existían irregularidades graves ni presunto daño patrimonial al erario en ambas dependencias durante el primer año del gobierno de Nahle García. En el caso de los Servicios de Salud de Veracruz, los auditores reportaron que tuvo un ingreso de 19 mil 136 millones de pesos y devengó 15 mil 624 millones de pesos, es decir los funcionarios de dicha área no ejercieron tres mil 512 millones de pesos.El subejercicio se dio en medio de constantes quejas y protestas por la falta de medicamentos en las principales clínicas y hospitales del sector salud de Veracruz.

En tanto, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el órgano auditor reportó que la dependencia ingresó recursos por cuatro mil 345 millones de pesos y devengo dos mil 612 millones, es decir que no ejercieron durante el año fiscal mil 733 millones de pesos.

A pesar de ello, durante las auditorías practicadas a la Cuenta Pública del 2025 en Veracruz -el primer año del gobierno de la morenista Rocío Nahle García-, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no reportó ni una irregularidad grave en 16 dependencias ni en 31 Organismos Públicos Descentralizados del gobierno de Morena.