Dos dependencias del Gobierno de Rocío Nahle reportan subejercicio de 5 mil mdp durante 2025

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dos dependencias del Gobierno de Rocío Nahle reportan subejercicio de 5 mil mdp durante 2025
    A pesar del subejercicio, el organismo auditor determinó que no existían irregularidades graves ni presunto daño patrimonial al erario en ambas dependencias. Cuartoscuro

La SIOP no ejerció mil 733 millones de pesos y los Servicios de Salud de Veracruz tampoco usaron tres mil 512 millones

VERACRUZ, VER .- Al menos dos dependencias del gobierno de Rocío Nahle García (Morena) tuvieron un subejercicio de más de cinco mil millones de pesos durante el año 2025, el primero de la administración de la morenista.

De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2025 presentados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no ejerció mil 733 millones de pesos y los Servicios de Salud de Veracruz tampoco usaron tres mil 512 millones durante el ejercicio fiscal del 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-miguel-sanchez-altamirano-edil-de-juchitan-y-a-la-parka-HE23728852

El informe de los subejercicios formó parte del Estado analítico de ingresos y estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 presentado por el Orfis ante el Congreso del Estado.

NO DETECTAN IRREGULARIDADES GRAVES NI PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL AL ERARIO

A pesar del subejercicio, el organismo auditor determinó que no existían irregularidades graves ni presunto daño patrimonial al erario en ambas dependencias durante el primer año del gobierno de Nahle García.

En el caso de los Servicios de Salud de Veracruz, los auditores reportaron que tuvo un ingreso de 19 mil 136 millones de pesos y devengó 15 mil 624 millones de pesos, es decir los funcionarios de dicha área no ejercieron tres mil 512 millones de pesos.El subejercicio se dio en medio de constantes quejas y protestas por la falta de medicamentos en las principales clínicas y hospitales del sector salud de Veracruz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-barredora-esta-mermada-y-partida-en-dos-asegura-harfuch-desde-tabasco-JE23728144

En tanto, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el órgano auditor reportó que la dependencia ingresó recursos por cuatro mil 345 millones de pesos y devengo dos mil 612 millones, es decir que no ejercieron durante el año fiscal mil 733 millones de pesos.

A pesar de ello, durante las auditorías practicadas a la Cuenta Pública del 2025 en Veracruz -el primer año del gobierno de la morenista Rocío Nahle García-, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no reportó ni una irregularidad grave en 16 dependencias ni en 31 Organismos Públicos Descentralizados del gobierno de Morena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuentas Públicas
Recursos Públicos
Salud

Localizaciones


Veracruz

Personajes


Rocío Nahle

Organizaciones


Secretaría de Salud
Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Interrogante

Interrogante
true

La soberanía de los cárteles en México

Omar García Harfuch informó que más de 6 mil 500 personas fueron detenidas en Tabasco desde octubre de 2024, además del aseguramiento de 13 toneladas de droga y miles de armas.

García Harfuch informa que detuvieron a 6 mil 500 delincuentes y aseguraron 13 toneladas de droga en Tabasco
Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para regularizar asentamientos y entregar certeza jurídica a sus habitantes.

Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para escriturar terrenos ocupados
El frente frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Aquellos beneficiarios de la Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez esperan el próximo pago bimestral.

¿Cuándo caerá el próximo pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?
Yuri generó reacciones tras hablar de las nuevas voces de Mentiras: All Stars. Mientras tanto, Lupita D’Alessio elogió a Danna por su interpretación en el musical.

‘Nunca van a cantar como yo’... Yuri sobre Belinda y Danna Paola por sus papeles en “Mentiras”