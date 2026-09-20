Hallan muerto a Josué Hernández Cayetano, universitario desaparecido en Veracruz

CDMX.-Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado sin vida en Xalapa, Veracruz, a 14 días de su desaparición, informaron autoridades locales. El universitario de 21 años de edad cursaba la Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Facultad de Estadística e Informática, y había sido reportado como no localizado desde el pasado 5 de septiembre.

Fue este fin de semana cuando la Universidad Veracruzana dio a conocer el deceso del universitario, sin embargo, no se explicaron ni los motivos ni las condiciones en que fue localizado. “Lamenta el sensible fallecimiento de Josué Hernández Cayetano, quien formara parte de la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información”, informó la Facultad de Estadística e Informática mediante un comunicado. ¿CÓMO DESAPARECIÓ JOSUÉ HERNÁNDEZ CAYETANO? Fue hace dos semanas cuando la Comisión Estatal de Búsqueda emitió la ficha correspondiente a Josué Hernández Cayetano, en donde se aportaron los datos de identificación del alumno de la UV, además de solicitar el apoyo de la comunidad universitaria y la población para dar con su paradero. Se señala que Josué contaba con una estatura de 1.60 metros; ojos color café oscuro; piel morena clara y cabello corto, negro y lacio. Además se destaca un lunar en el pecho.

En la ficha se señala que el alumno requería tratamiento médico especializado, además de que, según algunos testimonios, el día en que fue visto por última vez se le notaba algo alterado. SE DESCONOCEN DETALLES DE LA MUERTE DEL ESTUDIANTE Fue el pasado viernes 18 de septiembre cuando la ficha de búsqueda se desactivó y se notificó el hallazgo del joven sin vida. La UV publicó una esquela en donde dio a conocer el fallecimiento del estudiante y externó el pésame a la familia de Josué. “Reiteramos un abrazo solidario a sus familiares y seres queridos y nos unimos a las oraciones por su eterno descanso”, indicó la Universidad Veracruzana.

Hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna información sobre las circunstancias en la que Josué falleció ni tampoco las condiciones en las que se realizó el hallazgo de su cuerpo, por lo que serán las autoridades de Veracruz las que se encargarán de dar a conocer si existe algún procedimiento legal a seguir.

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