Ducto de Pemex explota en Oaxaca; deja tres muertos y seis heridos

México
/ 10 febrero 2026
    Ducto de Pemex explota en Oaxaca; deja tres muertos y seis heridos
    La explosión de un ducto de Pemex, ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis lesionadas. FACEBOOK | CEPCyGR

Las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica

La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis lesionadas.

Esta explosión ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) de Oaxaca.

El Gobierno de Oaxaca también indicó que a causa de los hechos hay un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis más lesionadas.

La dependencia de Protección Civil agregó que las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca compartió una imagen del lugar, donde se pueden observar escombros, restos de la tubería y cascos de color blanco en el suelo.

GOBERNADOR INSTRUYE A APOYO

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz instruyó a que autoridades brinden apoyo necesario a las víctimas de la explosión y envió sus condolencias a las familias de los tres trabajadores fallecidos.

“Derivado de la explosión de un ducto de PEMEX en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, he girado instrucciones para brindar todo el apoyo necesario. Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente, tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, escribió el mandatario.

Así como que señaló que personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y mantiene labores de seguridad para mitigar los riesgos en la zona.

“En el lugar estuvo presente el H. Cuerpo de Bomberos, atendiendo el incidente de manera inmediata. Continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia”, concluyó su comunicado.

(Con información de El Universal)

