Padre de Fátima Bosch niega vínculos con Miss Universo y Raúl Rocha

México
/ 26 noviembre 2025
    Padre de Fátima Bosch niega vínculos con Miss Universo y Raúl Rocha
    El funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), Bernardo Bosch Hernández, y quien también es padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, difundió una carta dirigida a la opinión pública. FOTO: ESPECIAL

El funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), Bernardo Bosch Hernández, y quien también es padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, difundió una carta dirigida a la opinión pública, en la que negó las acusaciones que lo vinculan con el copropietario del concurso de belleza.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 se ha visto empañada por una serie de acusaciones en su contra y la de su familia, mismas que incluyen un supuesto favoritismo a través de negocios entre su padre y el dueño de la organización, Raúl Rocha Cantú.

En los últimos días, se dio a conocer un contrato entre Pemex y una de las empresas de Rocha Cantú por más de 700 millones de pesos el cual fue otorgado en 2023, cuando Bosch Hernández fungía como coordinador en la Dirección de Exploración y Producción.

Esta situación hizo que muchos aseguraran que la familia de la Miss Universo compró la corona, sobre todo después de las declaraciones del exjurado del certamen y pianista franco-libanés Omar Harfouch, y fueron acusados, junto con la empresa, de fraude y corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

¿QUÉ DIJO EL PADRE DE FÁTIMA BOSCH SOBRE LAS ACUSACIONES?

A través de una carta, que hizo pública en redes sociales, Bosch Hernández no solo se defendió de estos señalamientos, también los calificó como falsos y “carentes de rigor periodístico”.

“En relación con diversas publicaciones sobre mis actividades como servidor público, me permito precisar lo siguiente”, inició Bosch Hernández en su mensaje

En el documento, el servidor público destacó su trayectoria de más de 27 años en Petróleos Mexicanos, y aclaró que entre las funciones que desempeñó “no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos”.

Afirmó que “tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público, estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”.

Negó, además, cualquier vínculo cercano con Rocha Cantú, de quien dijo: “lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocio son completamente falsos y ajenos a la realidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia

INVESTIGACIÓN DE TFJA EN 2019

También habló sobre la investigación de la que fue objeto en 2019, por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por un tema presunto enriquecimiento ilícito.

“En ejercicio del derecho que asiste a cualquier mexicano para impugnar actos de autoridad, acudí al TFJA, el cual, el 6 de noviembre de 2019, mediante Sentencia Definitiva, declaró nula la sanción que la Secretaría de la Función Pública me impuso en junio de ese mismo año, al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal”, agregó.

Aunque en ese entonces, la Secretaría de Función Pública (SFP) lo destituyó de su cargo dentro de la petrolera, Bosch explicó que esta sanción fue anulada el 6 de noviembre de 2019, luego de que en un juicio se acreditara que carecía de sustento legal.

“No existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados”, puntualizó. Aunque el padre de Fátima Bosch afirmó que entre sus funciones como servidor público no se encontraba la adjudicación de licitaciones: “entre 2018 y 2025, me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”.

Desde octubre pasado, Bosch Hernández funge como subdirector de Seguridad y Salud en la empresa petrolera.

TE PUEDE INTERESAR: Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido

BERNARDO BOSCH CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por último, hizo un llamado a los medios que presuntamente difundieron información falsa, para que esta sea corregida lo más pronto posible.

“Reafirmo mi compromiso con mi familia, con Pemex, con mi país y con la población mexicana. De la misma manera, solicitó de manera respetuosa que se corrijan las notas periodísticas que difundieron trascendidos o afirmaciones falsas”, concluyó su mensaje.

Rocha Cantú ya se ha pronunciado respecto a este tema, y al igual que el padre de Fátima, niega tajantemente cualquier relación cercana con la familia.

El día de ayer, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Fátima Bosch denunció en su cuenta de Instagram que ha recibido mensajes de odio en redes sociales, aludiendo sobre la legitimidad del resultado; afirmó que su autoestima permanece firme, pese a las manifestaciones de violencia puede causar daño emocional: “Aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país”.

Temas


Redes sociales
Certámenes de belleza

Localizaciones


México

Organizaciones


PEMEX
Miss Universo

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

