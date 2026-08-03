Aprueban ampliación de 84 municipios para Valle de México; se une Morelos

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    Aprueban ampliación de 84 municipios para Valle de México; se une Morelos
    ”Esto es un hecho histórico y está mostrando una voluntad política que no se lograba desde hace 30 años”, señaló la titular de la Sedatu. Cuartoscuro

Esto como parte de los acuerdos en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México

ZUMPANGO, EDOMEX.- La zona metropolitana del Valle de México se amplía a 84 municipios y suma a Morelos, como parte de los acuerdos aprobados durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, realizada en la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Esto es un hecho histórico y está mostrando una voluntad política que no se lograba desde hace 30 años”, señaló Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).La delimitación del Valle de México quedó integrada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo y un municipio de Morelos.

Al respecto, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que el municipio incorporado es Huitzilac.

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“Huitzilac es un municipio estratégico, se capta el agua que da vida al estado de Morelos y la Ciudad de México, donde colindamos. Con estas acciones estamos fortaleciendo el bosque de agua, combatiendo la tala clandestina y generando mejor vida”, comentó.

BRUGADA RESPALDA AMPLIACIÓN

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su respaldo a la ampliación y recordó que la metrópoli concentra 23 millones de personas.

“No habrá desarrollo nacional sin desarrollo metropolitano, celebramos las decisiones estratégicas que estamos adoptando para el desarrollo metropolitano”, dijo.

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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, indicó que “el Estado de México tiene un gran compromiso porque 59 municipios que integran la zona son mexiquenses”.

Sostuvo que las políticas públicas requieren un enfoque regional para atender los retos compartidos.

En tanto, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó que la participación de su entidad pasó de un municipio a ocho y adelantó que existen propuestas para incorporar más municipios en el futuro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desluce-mundial-en-el-centro-de-gdl-el-79-de-negocios-reporta-caida-en-ventas-FG22602654

Durante la sesión también se aprobó el anteproyecto para consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y se instruyó al secretariado técnico a realizar los ajustes técnicos correspondientes y dar seguimiento a la consulta.

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