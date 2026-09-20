Educación superior en México: crece matrícula, pero cae presupuesto

Aun cuando en México creció el número de estudiantes en licenciatura y posgrado, el presupuesto fue 2.4% menor en el último año de gobierno. De acuerdo con una revisión al Segundo Informe de Gobierno, el presupuesto aprobado para educación superior en 2026 es 4 mil 629.3 millones de pesos menor que el gasto ejercido en 2025, pese a que la matrícula aumentó en 240 mil 687 estudiantes y fue el único nivel educativo que creció. En 2025 se gastaron 190 mil 662.7 millones de pesos en educación superior y posgrado. Para 2026 se aprobaron 186 mil 33.4 millones, una reducción de 2.4%.

Un cálculo realizado por el medio de comunicación El Universal con las cifras del informe muestra que el gasto por cada estudiante de educación superior, sin considerar a las Universidades para el Bienestar, pasó de aproximadamente 34 mil 542 pesos en 2025 a 32 mil 295 pesos en 2026. Son 2 mil 247 pesos menos, una caída de 6.5%. Para Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, la matrícula crece sin que los recursos aumenten al mismo ritmo, mientras las instituciones asumen más responsabilidades. “Es positivo que aumente la matrícula y que más jóvenes tengan acceso a la educación superior, pero abrir espacios es apenas el primer paso. Las instituciones tienen que garantizar también permanencia, aprendizaje y conclusión de los estudios”, afirma. Las universidades, añade, deben actualizar sus planes de estudio, renovar al personal académico, incorporar tecnologías digitales e inteligencia artificial, desarrollar modalidades flexibles y mantener sus tareas de investigación, innovación y vinculación. Entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026, las instituciones públicas de educación superior sumaron 156 mil 650 estudiantes y alcanzaron una matrícula de 3 millones 574 mil 610. Las privadas incorporaron a 84 mil 37 alumnos y llegaron a 2 millones 185 mil 868. Las instituciones que lograron aumentar la matrícula son el Tecnológico Nacional de México, que registró 607 mil 658 estudiantes, 33 mil 682 más que el ciclo anterior. Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas crecieron 8.8% y las Interculturales, 9.2%.

La cobertura se ubicó en 46.8%. Al incluir a los 84 mil 304 alumnos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, llegó a 47.5%. En 2025 se apoyó a 224 instituciones de educación superior mediante 471 proyectos de infraestructura. Para 2026 se asignaron 7 mil 334.3 millones de pesos a 210 instituciones para desarrollar 314 proyectos. Son 14 instituciones y 157 proyectos menos. Ruiz advierte que laboratorios, bibliotecas, infraestructura digital, investigación, mantenimiento, formación docente y personal especializado requieren recursos permanentes. No son gastos que puedan reducirse o ampliarse al mismo ritmo que la matrícula. Por eso considera preocupante que el número de alumnos aumente mientras disminuyen los proyectos de infraestructura. Las metas de cobertura deben ir acompañadas de recursos para las instituciones que recibirán a los nuevos estudiantes, dice. El gobierno federal se fijó la meta de crear 330 mil espacios de educación superior durante el sexenio. Las Universidades para el Bienestar reportaron 90 mil nuevos lugares disponibles para 2026 y la Universidad Nacional Rosario Castellanos alcanzó una matrícula acumulada de 89 mil 412 estudiantes, 55.7% más que en junio de 2025. En Education at a Glance 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que México destinó en 2022 el equivalente a 4 mil 430 dólares por estudiante de educación superior. El promedio del organismo fue de 15 mil 102 dólares.

Las fuentes públicas aportaron 59.8% del financiamiento de la educación superior en México, frente a 71.9% en la OCDE. La inversión educativa representó 4.3% del Producto Interno Bruto, cuatro décimas menos que el promedio del organismo. Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de 2026, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) solicitó una ampliación de 12 mil 100 millones de pesos y un aumento de 5% para las universidades públicas estatales. La asociación cifró en 50 mil 400 millones de pesos el déficit acumulado por las universidades públicas desde 2019 y consideró insuficiente el aumento avalado. De acuerdo con la Anuies, las instituciones públicas realizan 90% de la investigación científica del país y han incrementado su matrícula 20%, pese a la reducción presupuestal acumulada en términos reales. En abril informó que al menos 10 universidades públicas estatales tenían dificultades para pagar servicios básicos y cumplir compromisos contractuales. En agosto advirtió que las instituciones seguían abriendo espacios sin recursos suficientes y que parte de los costos estaban siendo trasladados a las familias.

Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, considera que la reducción de 2.4% en educación superior, frente al aumento de 5.7% del gasto educativo federal, muestra que este nivel no recibió la misma prioridad presupuestal que la educación básica. A su juicio, la caída de 6.5% en el gasto por estudiante, mientras la matrícula creció 4.36%, obliga a las instituciones a atender a más alumnos con menos recursos. Aumentar la matrícula mientras disminuyen el gasto por alumno y los proyectos de infraestructura, señala el académico, significa abrir lugares sin garantizar las condiciones para estudiar. “Si la tendencia no se revierte, el país corre el riesgo de formar una generación numéricamente más grande, pero con menores garantías de calidad, investigación y pertinencia profesional”, alerta. Cabe destacar que, en el último año, el gasto federal total en educación aumentó 5.7%, al pasar de un billón 194 mil 358.8 millones de pesos a un billón 262 mil 342 millones. En educación básica, el incremento fue de 7.7%. La matrícula total de educación básica, media superior y superior perdió 288 mil 849 alumnos entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026. Educación básica perdió 512 mil 187 estudiantes y media superior, 17 mil 349; en cambio, educación superior sumó 240 mil 687 y creció 4.36%, al pasar de 5 millones 519 mil 791 a 5 millones 760 mil 478 alumnos.

EL DATO La matrícula total de educación superior sumó 240 mil 687 alumnos en los ciclos 2024-2025 y 2025-2026, y creció 4.36%. 6.5% cayó el gasto por estudiante de educación superior, al pasar de 34 mil 542 pesos en 2025 a 32 mil 295 pesos en 2026. 186 mil 33.4 millones de pesos se aprobaron en este año para la educación superior. 156 mil 650 estudiantes se sumaron a la educación superior en instituciones públicas entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026.