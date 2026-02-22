Reportan cancelaciones y desvíos de vuelos en Jalisco tras versión de la muerte de ‘El Mencho’

CDMX.- La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivó en bloqueos carreteros y episodios de violencia en varios estados, y también provocó afectaciones en el sector aéreo, con reportes de cancelaciones, demoras y desvíos en aeropuertos del occidente del país.

De acuerdo con información difundida por el capitán y piloto comercial Lalo Vargas, diversas aerolíneas suspendieron o ajustaron operaciones en los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic, bajo argumentos vinculados a condiciones de seguridad y al entorno operativo en la región.

En registros compartidos por pasajeros y personal, se observó congestión en terminales, reprogramación de itinerarios y vuelos desviados, así como incertidumbre entre usuarios que buscaban alternativas ante cancelaciones y demoras que se extendieron por varias horas.

El escenario se dio en el contexto de los hechos posteriores al operativo federal en Tapalpa, Jalisco, en el que, según reportes, fue abatido “El Mencho”. Tras esa información, se registraron incidentes que incluyeron bloqueos y quema de vehículos en carreteras, con impactos en la conectividad regional.

En el ámbito aeroportuario, se reportaron recomendaciones operativas para evitar traslados por vía terrestre en zonas con cierres, mientras aerolíneas y operadores ajustaron procedimientos ante la posibilidad de riesgos en accesos o perímetros cercanos a algunas terminales.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de instalaciones en la región, emitió actualizaciones para pasajeros sobre la situación en accesos por bloqueos carreteros, en tanto usuarios reportaron demoras indefinidas y procesos de reacomodo en otros destinos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mantuvieron seguimiento del desarrollo operativo, mientras autoridades estatales informaron sobre la activación de protocolos y el apoyo de fuerzas federales para contener incidentes y liberar vías.

Hasta el último reporte, el restablecimiento total de operaciones quedó sujeto a la evolución de las condiciones de seguridad y a la normalización de accesos y servicios en las regiones afectadas, con impacto variable entre terminales y aerolíneas.