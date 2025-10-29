Empresa sancionada por mentir en licitación médica; no podrá contratar con el gobierno un año

    Revelan que la sanción ya fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso multa e inhabilitación a Grupo Enserss de México por entregar información falsa

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a la empresa Grupo Enserss de México, S.A. de C.V. con una multa de 651 mil 420 pesos e inhabilitación por 12 meses para participar en nuevas contrataciones con el Gobierno federal, luego de comprobar que presentó documentación falsa durante un proceso de licitación pública.

De acuerdo con la dependencia, la sanción deriva de una licitación de servicios de mantenimiento preventivo de equipo médico para unidades del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en la cual la empresa entregó una carta de recomendación apócrifa.

TE PUEDE INTERESAR: Campesinos del Bajío acusan a Sader de ‘simulación’: exigen 7 mil 200 pesos por tonelada

Durante la revisión del procedimiento, la autoridad verificó que el presunto emisor desconoció la autenticidad del documento, lo que constituyó una falta grave conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría informó que la resolución se notificó el pasado 20 de octubre y que la sanción ya fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

TE PUEDE INTERESAR: Morena impulsa ley que da más poder a la Marina; oposición acusa control político

Asimismo, precisó que Grupo Enserss de México fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impedirá participar en cualquier proceso de contratación gubernamental durante un año.

“Las medidas se emitieron conforme a la Ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”, indicó la dependencia federal en un comunicado.

La Secretaría agregó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, aunque advirtió que defenderá la sanción por haberse impuesto con estricto apego a derecho y en protección del interés público. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

