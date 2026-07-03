Empresarios piden fortalecer la certeza jurídica del T-MEC ante revisiones anuales del tratado

La continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) brinda estabilidad al comercio regional; sin embargo, representantes del sector empresarial consideran que las revisiones anuales previstas para los próximos años hacen necesario reforzar la certeza jurídica, mejorar la digitalización de los procesos logísticos y fortalecer el cumplimiento normativo.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz, señaló que, aunque el acuerdo comercial continúa vigente, no quedó completamente blindado para el largo plazo, luego de que Estados Unidos decidiera no extender su vigencia hasta 2042.

T-MEC seguirá vigente hasta 2036

De acuerdo con la representante del organismo, el tratado permanecerá en operación hasta 2036, por lo que durante la próxima década estará sujeto a revisiones anuales entre los tres países que lo integran.

En ese contexto, Muñoz afirmó que el acuerdo mantiene las condiciones que actualmente permiten el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero advirtió que será necesario prepararse para un proceso constante de evaluación.

”El T-MEC no se canceló, pero tampoco se blindó. Iniciamos una década de revisiones que exige preparación, diálogo permanente y decisiones sustentadas en evidencia técnica”, expresó.

Empresarios piden mayor certeza jurídica

La presidenta de Amacarga explicó que uno de los principales retos será fortalecer la certeza jurídica para las empresas que participan en el comercio exterior, a fin de ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones y a las cadenas de suministro.

Asimismo, señaló que las futuras revisiones podrían implicar mayores exigencias en materia de cumplimiento regulatorio, trazabilidad documental y transparencia en las operaciones comerciales.

Según la especialista, esto requerirá validar con mayor rigor el origen de las mercancías, así como toda la documentación electrónica que respalda cada operación de importación y exportación.