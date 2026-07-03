Empresarios piden fortalecer la certeza jurídica del T-MEC ante revisiones anuales del tratado

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    Empresarios piden fortalecer la certeza jurídica del T-MEC ante revisiones anuales del tratado
    La continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brinda estabilidad al comercio regional. FOTO: EY

El sector empresarial pidió reforzar la certeza jurídica del T-MEC para enfrentar las revisiones anuales previstas hasta 2036.

La continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brinda estabilidad al comercio regional; sin embargo, representantes del sector empresarial consideran que las revisiones anuales previstas para los próximos años hacen necesario reforzar la certeza jurídica, mejorar la digitalización de los procesos logísticos y fortalecer el cumplimiento normativo.

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La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz, señaló que, aunque el acuerdo comercial continúa vigente, no quedó completamente blindado para el largo plazo, luego de que Estados Unidos decidiera no extender su vigencia hasta 2042.

T-MEC seguirá vigente hasta 2036

De acuerdo con la representante del organismo, el tratado permanecerá en operación hasta 2036, por lo que durante la próxima década estará sujeto a revisiones anuales entre los tres países que lo integran.

En ese contexto, Muñoz afirmó que el acuerdo mantiene las condiciones que actualmente permiten el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero advirtió que será necesario prepararse para un proceso constante de evaluación.

”El T-MEC no se canceló, pero tampoco se blindó. Iniciamos una década de revisiones que exige preparación, diálogo permanente y decisiones sustentadas en evidencia técnica”, expresó.

Empresarios piden mayor certeza jurídica

La presidenta de Amacarga explicó que uno de los principales retos será fortalecer la certeza jurídica para las empresas que participan en el comercio exterior, a fin de ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones y a las cadenas de suministro.

Asimismo, señaló que las futuras revisiones podrían implicar mayores exigencias en materia de cumplimiento regulatorio, trazabilidad documental y transparencia en las operaciones comerciales.

Según la especialista, esto requerirá validar con mayor rigor el origen de las mercancías, así como toda la documentación electrónica que respalda cada operación de importación y exportación.

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De acuerdo con la representante del organismo, el tratado permanecerá en operación hasta 2036. FOTO: CUARTOSCURO

Digitalización y logística, factores clave

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga consideró que la competitividad de Norteamérica dependerá en gran medida de la capacidad de los tres países para adaptarse a los cambios y fortalecer la logística como un componente estratégico para el desarrollo económico.

En este sentido, Muñoz destacó la importancia de impulsar la digitalización de la cadena logística, simplificar procesos regulatorios y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en el comercio exterior.

También indicó que los Agentes Internacionales de Carga tendrán un papel cada vez más relevante para garantizar operaciones eficientes y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el tratado.

No prevén afectaciones inmediatas al comercio

Pese a las revisiones anuales previstas, Amacarga señaló que la permanencia del T-MEC mantiene vigentes las reglas de origen, las preferencias arancelarias y las disposiciones que actualmente facilitan el flujo de mercancías entre los tres países.

Por ello, la organización considera que, por ahora, no existe un impacto inmediato para las cadenas de suministro ni para las operaciones logísticas internacionales.

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Finalmente, Eva María Muñoz recordó que la asociación participó en las consultas públicas realizadas por el Gobierno de México para analizar el futuro del tratado, donde presentó propuestas enfocadas en la facilitación del comercio, la eficiencia regulatoria, la digitalización logística y el reconocimiento de los agentes internacionales de carga como actores estratégicos para fortalecer la competitividad del comercio exterior mexicano.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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