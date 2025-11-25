En México un 80% de los acosos sexuales instituciones públicas federales quedan sin ningún castigo

CIUDAD DE MÉXICO- Ocho de cada 10 acosos sexuales que se registran en instituciones públicas federales quedan sin ningún castigo y los funcionarios que ocasionalmente son sancionados en su mayoría son reprendidos con castigos leves, como ser enviados a talleres de sensibilización y días sin goce de sueldo; rara vez son despedidos.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las 450 denuncias y quejas por acoso sexual que se presentaron en el primer semestre de este año en 54 instituciones públicas se encontró que sólo en 89 casos hubo algún tipo de sanción.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra el Abuso Sexual

Destaca que en sólo 12 instituciones se interpusieron las 89 sanciones: en la UNAM, 38; en la UAM, 22; Pemex, nueve; Colegio de Bachilleres, seis; en el Hospital Infantil Federico Gómez e IMSS, tres sanciones en cada una; en el INAH y Banco de México, dos sanciones en cada uno, y en las secretarías de Marina, Salud, ISSSTE y El Colegio de México se registró una sanción en cada una.

Sin sanción nalgada y mensajes

La mayoría de las dependencias justificaron que sus Comités de Ética no cuentan dentro de sus atribuciones emitir sanciones, sólo recomendaciones orientadas a realizar acciones de capacitación y sensibilización.

En el oficio UTHGM/00421/2025, el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga indica que en el primer semestre se registraron cinco denuncias, entre ellas por tocamientos, nalgadas, mensajes por WhatsApp, envío de flores a casa o invitaciones a salir; sin embargo, ninguna fue sancionada.

El 14 de marzo, una trabajadora de ese hospital denunció que mientras laboraba, el acusado ingresó a la habitación y realizó una acción inapropiada, al darle una nalgada.

Días después, el 24 de marzo, otra empleada denunció que un compañero le mandaba mensajes por WhatsApp sin haberle proporcionado su número de teléfono ni la dirección de su domicilio: “El denunciado le manda mensajes diciéndole que la ama y le manda flores a su casa; se siente acosada y vigilada”, detalló. El hospital indicó: “Se tienen cero sanciones, ya que la competencia del Comité de Ética se circunscribe a emitir recomendaciones en el sentido de sensibilizar y/o capacitar al personal involucrado, con la finalidad de coadyuvar al mejoramiento del clima laboral en el hospital, no es un órgano sancionador”.