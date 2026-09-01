‘En un momento va a ser meritorio no tener visa’, asegura Américo Villarreal

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    ‘En un momento va a ser meritorio no tener visa’, asegura Américo Villarreal
    El mandatario, al ser cuestionado si se convertiría en testigo protegido de Estados Unidos, dijo que “de ninguna manera”. Presidencia

El gobernador reconoció la conducción del país a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Luego de que Estados Unidos ha cancelado la visas de políticos mexicanos como recientemente lo hizo con Andrés Manuel López Beltrán, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, declaró que “va a ser en un momento dado meritorio” que no se tenga este documento.

Previo a asistir al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Villarreal aseguró que él sí tiene visa.

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“Yo creo que ahorita le quitan tantas visas a tanta gente, que va a ser en un momento dado meritorio que no tengas visa”, dijo.

“Yo ya lo demostré, hice una rueda de prensa, mostré mi documento, y que está sujeta a que es un documento que expide la Unión Americana y en su momento puede considerar retirarla como lo está haciendo, lo vemos en un momento dado inclusive en forma masiva”, añadió.

RECONOCE CONDUCCIÓN DEL PAÍS BAJO EL LIDERAZGO DE SHEINBAUM

Al ser cuestionado si se convertiría en testigo protegido de Estados Unidos, dijo que “de ninguna manera” porque solo se ajusta a las leyes mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueba-gobierno-19-proyectos-de-inversion-por-3-mil-760-mdd-GD23200431

El mandatario tamaulipeco reconoció la conducción del país a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la situación geopolítica, con soberanía, libertad e independencia, así como buenos indicadores de la economía y desarrollo.

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